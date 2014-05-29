Современная технология распознавания жестов, которую можно увидеть в таких устройствах, как Samsung Galaxy S4 обычно полагается на камеру устройства. Это не только создает дополнительный расход батареи устройства, но и означает, что пользователи должны вынуть телефон из кармана или сумочки, чтобы использовать технологию. Новая система распознавания жестов AllSee, разработанная в Университете штата Вашингтон (UW) преодолевает обе эти проблемы с помощью беспроводных сигналов не только в качестве источника питания, но и для обнаружения жестов пользователя, когда телефон спрятан с глаз долой. Система AllSee использует приемник с ультранизким энергопотреблением, который питается от окружающих электромагнитных волн беспроводной передачи, таких как телевизионные трансляции и обнаруживает изменения в амплитуде этих волн, вызванных движениями пользователя. Различные жесты влияют на амплитуду волн, отраженных от человеческого тела по-разному, формируя уникальные подписи, которые система распознавания жестов может обнаружить и перевести на язык команд. Shyam Gollakota, доцент кафедры компьютерной науки и техники UW Это первая система распознавания жестов, которая может быть реализована менее чем на один доллар и не требует батареи. Вы можете использовать телевизионные сигналы и как источник питания и как источник распознавания жестов. распознавание жестов AllSeeКоманда UW протестировала прототип AllSee, присоединив его к задней части смартфона. Разработчики утверждают, что прототип может правильно определить команды, отданные с помощью жестов, выполняемых более 2 футов (60 см) от датчика. Кроме того, время отклика сенсора составило 80 микросекунд, что в 1000 раз быстрее, чем мгновение ока. Малые затраты мощности системы обеспечивают возможность работы технологии AllSee без разрядки аккумулятора мобильного устройства. Команда UW разработали жест «пробуждения», чтобы исключить непреднамеренные команды. Помимо очевидных применений в мобильных устройствах, исследователи UW говорят, что система AllSee также может найти свое место в бытовой электронике, например в домашних системах мониторинга. Bryce Kellogg разработчик UW Вне мобильных устройств, AllSee можете обеспечить взаимодействие с Интернет других устройств. С учётом уменьшения электронных устройств, системы управления жестами являются идеальным выбором.