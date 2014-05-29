Сегодня, 29 мая, в некоторых районах Усть-Каменогорска прошёл дождь с градом. Отдельные льдинки, по словам горожан, достигали размера перепелиного яйца. В то же время, по информации департамента по ЧС, за помощью к спасателям никто не обращался, передаёт корреспондент YK-news.kz. Судя по обращениям, больше всего досталось посёлку Мирный и дачам в районе Понтонного моста. - Мы из старых окон соорудили самодельную теплицу, град всё разбил, - пребывая в лёгком шоке, рассказывает жительница посёлка Мирный Ульяна. - Весь огород покрылся пятисантиметровым слоем льда. Вся рассада погибла. Очевидцы также утверждают, что размер льдин града был сопоставим с размером перепелиного яйца. - Согласно информации на 16 часов 35 минут, по области не зафиксировано ни случаев разрушений, ни пострадавших от града. За помощью к спасателям никто из жителей области не обращался, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.