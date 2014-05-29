Азамат Сафималиев/ фото azattyq.org
Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление госслужбы ЗКО.
В списке прошедших замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ
, заместитель акима Каратюбинского района Саткан УМУРЗАКОВ
и замакима Сырымского района Адиль ЖОЛАМАНОВ
. Всего от ЗКО заявки подавал 21 человек.
Список лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А" был опубликован на сайте агентства по делам государственной службы. Как передает Tengrinews.kz
, в корпус "А" зачислены 149 человек. Семь из них поставлены в резерв на должность ответственных секретарей, руководителей аппаратов акимов областей; 27 претендентов - на должность заведующих секторами администрации президента и завотделами аппаратов ветвей власти; 38 человек - на пост председателей комитетов; 65 человек - на должность акимов городов и районов; 12 - председателей и членов ревизионной комиссии. С полным списком лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А", можно ознакомиться здесь
.
Ранее сообщалось, что условия для зачисления в резерв корпуса "А" в 2014 году были изменены. Председатель Агентства по делам государственной службы Алихан БАЙМЕНОВ
заявил, что в этом году тестирование было усовершенствовано.
- Для претендентов на должность акимов районов количество законов уменьшилось с 10 до 8, для претендентов на должности в ревизионных комиссиях дополнительно включен Бюджетный кодекс. Также впервые были апробировали тесты на выявление управленческих и личностных компетенций, тестирование на логическое мышление. В результате члены национальной комиссии при собеседовании имели информацию не только о результатах тестирования на знание законодательства, но и рейтинги и показатели каждого претендента по четырем направлениям - стратегическому, аналитическому, административно-хозяйственному и финансово-ревизионному, - отметил глава агентства по делам госслужбы.
В целом было подано 1029 заявлений, из них 73 процента - от госслужащих. По итогам рассмотрения 792 кандидата были отобраны, из них в тестировании приняли участие 746. Из них 386 не смогли преодолеть пороговое значение, и не были допущены до собеседования.
Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, были допущены к собеседованию в региональных кадровых комиссиях, возглавляемых акимами областей.
- Эти комиссии дают свое заключение, которое учитывается национальной комиссией, но не может служить барьером. То есть нацкомиссия может принять мнение, отличное от мнения региональных комиссий. Положительную оценку получили 59 процентов кандидатов, итоговый отбор - 365 кандидатов. Впервые в этом году ставили оценки по пятибалльной шкале. Учитывался опыт работы, рекомендательные письма, информация правоохранительных органов, результаты тестирования, уровень знания госязыка, мнение госкомиссии, ответы на вопросы нацкомиссии и впечатление, произведенное на членов нацкомиссии, - добавил Байменов.