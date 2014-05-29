Граждане России, Белоруссии и Казахстана получат право свободно работать в государствах "тройки" без оформления каких-либо разрешений, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета в составе, на котором был подписан договор о создании ЕАЭС. - Россия, Белоруссия и Казахстан намерены стимулировать добросовестное соревнование на рынке Союза. Одновременно будем обеспечивать максимальную эффективность защиты интересов потребителей и бизнеса стран-участниц, - сказал Путин. По его словам, стороны на перспективу поставили задачу создания общего финансового рынка. - Снятие барьеров на пути капиталов позволит диверсифицировать риски, улучшить качество, доступность и надежность финансовых услуг, - сказал Путин. Поэтапная гармонизация валютной политики, по его словам, "повысит устойчивость финансовых систем государств-членов Союза, сделает национальные денежные рынки более предсказуемыми, лучше защищенными от колебаний курсов валют". - Преимущества евразийской интеграции должны в полной мере оценить и граждане наших стран, они получат право свободно работать в государствах "тройки", при этом оформление каких-либо разрешений не требуется, - сказал Путин. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 29 мая договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), он вступит в силу с 1 января 2015 года. Подписи под документом на заседании Высшего Евразийского экономического совета поставили лидеры трех стран - Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. По словам главы российского государства, три страны намерены уделить вопросам совершенствования делового климата. Источник: РИА "Новости"