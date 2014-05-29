- Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ДВД. Напомним, семилетняя Виктория Ганя пропала 24 апреля. Ее искали полицейские и около 100 волонтеров. По предварительной информации, к пропаже девочки может быть причастен мужчина среднего роста, европеец. Фоторобот подозреваемого помогли составить девочки, игравшие в тот день во дворе. Тело Виктории Ганя было обнаружено в здании недалеко от трассы Рудный - Тобол. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело нашли волонтеры, а родственники девочки обвинили в халатности полицейских.