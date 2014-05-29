Напомним, 15 мая стартовал сбор заявок на участие в казахстанском конкурсе инновационных проектов в сфере инфо-коммуникационных технологий «KazINNO IT». Все желающие могут принять участие в конкурсе, который организован АО «Национальное агентство по технологическому развитию» при поддержке министерства индустрии и новых технологий РК. KazINNO - специальная площадка, задачей которой является выявление и поддержка казахстанских старт-ап команд, имеющих потенциал роста, помощь им при выходе на новые рынки и создании успешной компании. Заявки для участия принимаются с 15 мая до 16 июня 2014 года. По итогам конкурсов победители получат возможность пройти стажировку в одном из ведущих акселераторов мира (Израиль, США (Силиконовая Долина), Норвегия). В ходе стажировки команды поработают над своими проектами с опытными менторами, наладят контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, а также получат возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. К участию в конкурсе принимаются проекты в области информационно-коммуникационных технологий по нескольким направлениям: 1. SaaS (программное обеспечение как услуга), 2. Cloud Infrastructure (облачные вычисления), 3. Data Storage (хранение данных), 4. Data Analysis (анализ данных), 5. Social Networking Solutions (сервисы в социальных сетях), 6. Games (разработка игр), 7. e-Commerce Solutions (решения в области электронной коммерции), 8. Everyday Services (повседневные сервисы), 9. Mobile Solutions& Applications (решения и приложения для мобильных устройств), 10. Recognition Services (технологии распознавания), 11. Semantic Web (организация данных для использования компьютерами) Конкурс пройдет в Алматы с 11 по 13 июля 2014 года. Более подробную информацию по программе и порядку приема заявок можно получить на сайте it.kazinno.kz. или по тел.+7 727 390 54 78; +7 777 207 70 01