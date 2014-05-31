Об этом сообщает корреспондент портала «мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 23 мая неизвестный молодой человек, находясь в одном из торгово-развлекательных центров Уральска, всем посетителям представлялся сотрудником полиции. В это время в этом самом увеселительном заведении у одной из посетительниц было похищено портмоне, в котором находились деньги и документы. Девушка, естественно, за помощью обращается к полицейскому. «Полисмен» в просьбе девушке не отказал, но сказал, что услуга платная. Потерпевшая, запрашиваемую сумму «сотруднику» отдала, после чего тот со словами «жди сообщения», скрылся в неизвестном направлении. Через несколько дней, так и не дождавшись ответа, уралочка обращается уже по факту кражи непосредственно в органы внутренних дел. В скором времени полицейские задержали своего «коллегу». Им оказался 24-летний уралец, который вину в содеянном преступлении полностью признал. Как выяснилось, никакого отношения к правоохранительным органам он не имел. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РК - «Мошенничество». - В случаях совершения в отношении вас или же ваших близких любого противоправного деяния или правонарушения обращайтесь непосредственно в органы внутренних дел или звонить по номеру «102», просят в полиции. А если вы стали свидетелем неправомерных действия сотрудников полиции, то нужно обращаться на телефон доверия по номеру: 8 (7112) 98-45-14,  98-45-68,  98-42-73,  98-42-75,  98-42-77,  98-43-50.