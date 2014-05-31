Сегодня, 31 мая, компания «Урал-Кров-Авто» пригласила представителей СМИ на презентацию модели нового поколения «Renault Logan», а также протестировать новое авто на дорогах Уральска. На презентации представители компании «Урал-Кров-Авто» подробно рассказали обо всех преимуществах новой модели, а их, как оказалось, не так уж и мало. uralkrov 1 - Этот автомобиль предназначен для всей семьи, - рассказал исполнительный директор компании Алексей БАХИРЕВ. - Если начать с дизайна, то в новой модели он очень изменился. Так классические формы седана, имеют четкие горизонтальные линии, а ярко выделенные колесные арки создают более динамичный образ. Автомобиль очень комфортный и безопасный. Также стоит отметить, что новый седан оснащен новым оборудованием: мультимедийной системой Media Nav с сенсорным экраном, парктроником, климат-контролем и круиз-контролем с ограничением скорости. uralkrov 2 После яркой презентации журналистам предложили в реальности ощутить все новшества автомобиля. Стоит отметить, что Logan нового поколения предлагается с механической трансмиссией, а также с двумя бензиновыми двигателями 1.6 литров, мощностью 82 или 102 лошадиных сил. Каждый журналист, имеющий водительские права, смог сам сесть за руль новинки от знаменитой компании Renault. uralkrov 3 Практичные женщины сразу же оценили вместительность багажника, объем которого составляет 510 литров, что является одним из лучших показателей в своем классе. - Очень удобно иметь такой вместительный багажник, - делится своими впечатлениями после осмотра уралочка Арай. - Для семьи, где есть дети это очень удобно и практично, да и в салоне не будет никакого беспорядка. Все вещи спокойно можно уместить в багажник. uralkrov 4 В багажном отделении тоже все продумано до мелочей. Так в специальной сумке уместился огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки. uralkrov 5 Новый автомобиль имеет современную систему безопасности, оснащен подушками безопасности водителя и пассажира, а также боковыми подушками. uralkrov 6 После небольшого тест-драйва многие представители СМИ серьезно задумались о том, что именно это авто как нельзя лучше подойдет для их семьи. uralkrov 7 Новая модель «Renault Logan» также как и все автомобили этой фирмы имеют трехгодовое гарантийное обслуживание. Кроме того, у покупателя есть возможность выбрать понравившееся авто в различной цветовой гамме, так как эта модель имеет 7 различных цветов. uralkrov 8 Продажи новой модели «Renault Logan» начнутся с 1 июня. uralkrov 9   Фото автора