Сегодня, 31 мая, уральский «Акжайык» принимал на своем поле «Байтерек» из Астаны, об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С первых минут «Акжайык» агрессивно начал игру, за 7 минут уральские футболисты заработали три угловых, правда, реализовать это преимущество у них не получилось. На протяжении всего первого тайма «Акжайык» прорывался по флангам, но безрезультатно. Стоит отметить связку ВАЛИУЛЛИН- ОМАРОВ, которые не раз беспокоили оборону гостей на левом фланге, но в конечном итоге подводила реализация. Гости пытались огрызаться на контратаках, но все попытки гасились опытными защитниками «Акжайыка». На 33 минуте, после розыгрыша углового, Данило БЕЛИЧ все-таки отправил мяч в сетку ворот, но гол не засчитали. Судья посчитал, что было нарушение в штрафной. Весь первый тайм «Акжайык» имел огромное преимущество, но каждый раз, когда доходило до удара, мяч отправлялся либо в сторону, либо прямо в руки вратарю. Наконец на 49 минуте матча 18-летний нападающий «Байтерека» Максим ФЕДИН отправил мяч в ворота Романа БАГАУТДИНОВА - 0:1. После забитого гола, гости из Астаны пошли вперед. Стоит отметить отлично поставленные удары у игроков «Байтерека». Второй гол не заставил себя долго ждать, на 58 минуте игрок «Байтерека» Серикболсын КЕНЕНОВ удваивает преимущество гостей и счет 0:2. «Акжайык» пытается выровнять игру и на 65 минуте Данило БЕЛИЧ ударом головы забивает «Байтереку», но судья снова не засчитывает гол  - игра рукой. На 72 минуте, нападающий «Байтерека» выходит один на один с Романом БАГАУТДИНОВЫМ, бьет, но уральский голкипер переводит мяч на угловой. Последний гол в наши ворота на 81 минуте оформляет Максим ФЕДИН. Зрители начинают аплодировать игрокам «Байтерека» и освистывать футболистов «Акжайыка». Ко второму тайму судья добавил шесть минут из - за частой задержки времени астанинскими футболистами. Уральские болельщики под конец игры проводили аплодисментами молодого нападающего «Байтерека» Максима ФЕДИНА, а через несколько минут освистали форварда «Акжайыка» Данило БЕЛИЧА. Игра заканчивалась при полупустых трибунах. Следующая игра "Акжайыка" пройдет в Актау, где нашу команду будет принимать местный клуб "Каспий". Фото Медета Медресова