Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 1 июня, главное празднование международного дня защиты детей прошло в парке культуры и отдыха им.Кирова. а на стадионе им.Атояна были организованы спортивные мероприятия. deti 1 Праздник начался в 10 утра. Песни, танцы и рисунки на асфальте. В общем, этот праздник мало чем отличался от всех предыдущих. Поздравить детей и их родителей в парк приехали аким области Нурлан НОГАЕВ и его заместитель Бахтияр МАКЕН. deti 2 Нужно отметить, что парк был просто забит малышней, молодежью и людьми старшего возраста. - А куда больше идти в нашем городе? – говорит Нина НИКОЛАЕВА. – Вот, привели в парк детей. Жарко, комары, да еще и в очередях приходиться стоять по 20-30 минут, чтобы один билет на аттракцион купить. Всем хочется сделать детям праздник, но стоять в очередях, чтобы 3 минуты покататься на карусели, не очень весело. Хоть бы уже ту сторону реки уже сделали. Говорят, что там тоже можно будет погулять. deti 5 Действительно, сегодня к каждой кассе аттракционов наблюдались гигантские очереди. К слову, интересные мероприятия организовало областное управления спорта. На стадионе им.Атояна можно было увидеть кубки и медали, завоеванные спортсменами уральских ДЮСШ, а также показательные выступления профессионалов по дзюдо и смешанным единоборствам. deti 6 Дети могли играть в настольный теннис, мини-футбол, асык ату и участвовать в забегах на различные дистанции. Победители были награждены небольшими подарками. deti 8   Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА