По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 31 мая, около 10 часов утра в полицию позвонила женщина, которая рассказала о том что, в здании ЗКГУ имени М.Утемисова в Уральске была обнаружена листовка с приметами неизвестного мужчины, который якобы занимается похищениями детей.- - Сотрудниками ДВД области был изучен текст и изображение данной ориентировки, информация проверена по всем информационным базам правоохранительных органов Республики Казахстан. В результате проведенной работы выяснилось, что обнаруженная листовка не имеет под собой почвы, факты изложенные в ней имеют ложный характер, - говорится в распространенном сообщении ДВД ЗКО. Аналогичная листовка была обнаружена на остановке «Жигули» по проспекту Абулхаир хана. В ориентировке указан примерный возраст «маньяка», его рост, а также говорится о том, что якобы в городе Аксай уже был случай похищения ребенка. Как написано в листовке «Через три дня ребенка вернули на место откуда украли. Как показала экспертиза у ребенка были изъяты практически все органы. Вчера состоялись похороны!». В полиции изложенную в листовке информацию опровергают. - Хотелось бы довести до сведения всех жителей области, полиция опровергает данную информацию, она является ложной и официальными органами правопорядка не распространялась, - рассказали в пресс-службе ДВД. - В настоящее время ведется работа по установлению лиц, распространявших указанную ложную информацию. В случаях обнаружения вышеуказанных листовок или информацию аналогичного содержания, просим обращаться в органы внутренних дел непосредственно, или телефону «102». Все обращения будут рассмотрены в установленном порядке.