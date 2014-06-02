Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По словам старшего инспектора управления административной полиции ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, в период с 28 по 30 мая 2014 года на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». - Только за эти дни по области было выявлено 1330 нарушений правил дорожного движения, из них 137 совершено водителями транспортных средств зарегистрированных в других государствах, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. Полицейские выявили 75 (!) водителей, которые управляли автотранспортом средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 17 водителей,  не имеющих права управления, еще 14 были ранее лишены водительских прав, тем не менее снова сели за руль. - Чаще всего водители нарушают скоростной режим, - рассказал старший инспектор. - Так, во время ОПМ за превышение скорости на 176 водителей были составлены протокола, еще 27 за выезд на полосу встречного движения, 93 за нарушение правил маневрирования,  16 - за создание аварийной обстановки. По словам полицейского, также часто водители и пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности,  не предоставляют преимущества в движении пешеходам, разговаривают по мобильному телефону за рулем, не проходят технический осмотр, а пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах.