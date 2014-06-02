Источник: innowire.ru Новое исследование показало, что телепортация людей как в фильме «Звездный путь» может стать реальностью в далеком будущем. По словам ученых, законы физики в целом не запрещают перемещение больших объектов, в том числе человека. Как сообщает газета Daily Mail, исследователи из Делфтского технического университета смогли телепортировать атом на расстояние 3 метра со стопроцентной точностью. Мы перенесли состояние частицы. Если представить, что мы являемся набором атомов, собранных в определенной последовательности, то телепортировать самого себя из одного места в другое в принципе возможно, — заявил профессор Хэнсон из технологического университета Делфта в Нидерландах. При этом исследователи отмечают, что телепортация человека возможна в теории, но на практике представляется маловероятной. Но я бы не стал исключать такую возможность, поскольку не существует фундаментальных законов физики, которые запрещали бы сделать это. Если это когда-нибудь и случится, то в далеком будущем, — добавил он. Команда профессора Хэнсона впервые с абсолютной надежностью телепортировала информацию, закодированную в субатомных частицах, между двумя точками, расположенными на расстоянии 3 метров друг от друга. Это первый серьезный шаг на пути к созданию информационных сетей между сверхбыстрыми квантовыми компьютерами. Телепортация подразумевает восстановление квантового состояния между парой запутанных частиц, независимо от местонахождения каждой из них. Теоретически эти частицы могут находиться в разных уголках Вселенной. Альберт Эйнштейн отрицал квантовую запутанность, но современные ученые неоднократно демонстрировали реальность ее существования. Основным применением квантовой телепортации профессор Хэнсон считает квантовую версию глобальной сети Интернет, где каналом связи является квантовая запутанность. Передача квантовой информации здесь полностью защищена. В июле исследователи планируют осуществить телепортацию информации между двумя кампусами на расстоянии 1300 метров друг от друга. Этот амбициозный эксперимент должен опровергнуть высказывание Эйнштейна о том, что передача сигнала между запутанными частицами осуществляется со скоростью света. Работа была опубликована в электронной версии журнала Science. hi-news.ru