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Социум

В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам

В некоторых АЗС бензин и вовсе отсутствует, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В субботу, 3 апреля, в редакцию "МГ" начали поступать звонки от возмущенных автовладельцев. Многие из них пожаловались, что не могут в городе найти бензин. – Вот выезжаю с третьей АЗС, не могу заправиться. Бензина нет говорят, заезжал на "Москвичи" - там по талонам, в "Беркуте" тоже. К "Нефтэку" подъехать невозможно, очереди километровые выстроились, - возмущается автовладелец Павел. Другой житель города Салауат говорит, что нашел все-таки бензин, но заправлять авто пришлось топливом по повышенной цене. – В
Арайлым Усербаева
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В некоторых АЗС бензин и вовсе отсутствует, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В субботу, 3 апреля, в редакцию "МГ" начали поступать звонки от возмущенных автовладельцев. Многие из них пожаловались, что не могут в городе найти бензин. – Вот выезжаю с третьей АЗС, не могу заправиться. Бензина нет говорят, заезжал на "Москвичи" - там по талонам, в "Беркуте" тоже. К "Нефтэку" подъехать невозможно, очереди километровые выстроились, - возмущается автовладелец Павел. Другой житель города Салауат говорит, что нашел все-таки бензин, но заправлять авто пришлось топливом по повышенной цене. – Вот на днях же цены поднимались, сегодня опять. АИ-92 купил по 164 тенге за литр. Куда это годится? Как это вообще называется? Цены на продукты, бензин, комуслуги, лекарства растут, а зарплата на месте стоит. Неужели никто не может повлиять на это? - говорит мужчина. Стоит отметить, что цена на АИ-92 на АЗС "Нефтэк" повысилась со 159 тенге до 164 тенге за литр, бензин марки АИ-95 стоил 182 тенге, сейчас он отпускается по 189 тенге за литр. На АЗС "Беркут" бензин отпускают только по талонам. На заправках "Октан" и "Москвичи" бензин и вовсе отсутствует. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО получить официальный комментарий не удалось. Однако во время последнего повышения цены на бензин заместитель руководителя управления ЖКХ и энергетики Кайрат Мухамбеткалиев сообщил, что цены на ГСМ на внутреннем рынке Казахстана формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком. - Государственное регулирование розничной цены на ГСМ отсутствует. Рост цены обусловлен повышением отпускной цены с 1 февраля заводов-производителей и желездорожных тарифов на транспортировку нефтепродуктов внутри страны, - рассказал тогда Кайрат Мухамбеткалиев.
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам
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Бензин заправка

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