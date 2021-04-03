В Уральске подорожал бензин. Часть АЗС отпускают топливо только по талонам

В некоторых АЗС бензин и вовсе отсутствует, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В субботу, 3 апреля, в редакцию "МГ" начали поступать звонки от возмущенных автовладельцев. Многие из них пожаловались, что не могут в городе найти бензин. – Вот выезжаю с третьей АЗС, не могу заправиться. Бензина нет говорят, заезжал на "Москвичи" - там по талонам, в "Беркуте" тоже. К "Нефтэку" подъехать невозможно, очереди километровые выстроились, - возмущается автовладелец Павел. Другой житель города Салауат говорит, что нашел все-таки бензин, но заправлять авто пришлось топливом по повышенной цене. – В