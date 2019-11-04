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Происшествия Социум

В Уральске погорельцы с ребенком-инвалидом ночуют в машине

Дом сгорел 8 октября, с тех пор семья ночует где придется: у друзей, в машине, в бане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина вспоминает, что в тот вечер, когда их дом сгорел, ничего не предвещало беды, она как обычно готовила ужин на кухне. - Муж смотрел телевизор после работы, дочка после школы делала уроки, а я как всегда возилась на кухне. Мы даже не знали, что у нас произошел пожар у соседей по улице Гумара Караша, 8. Видимо, у них загорелся туалет, а они спали. Потом пламя перешло на забор, а далее перекинулось и на крышу нашего дома. И только тогда мы услышали, что что-то т
Кристина Кобина
В Уральске погорельцы с ребенком-инвалидом ночуют в машине
Дом сгорел 8 октября, с тех пор семья ночует где придется: у друзей, в машине, в бане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Женщина вспоминает, что в тот вечер, когда их дом сгорел, ничего не предвещало беды, она как обычно готовила ужин на кухне. - Муж смотрел телевизор после работы, дочка после школы делала уроки, а я как всегда возилась на кухне. Мы даже не знали, что у нас произошел пожар у соседей по улице Гумара Караша, 8. Видимо, у них загорелся туалет, а они спали. Потом пламя перешло на забор, а далее перекинулось и на крышу нашего дома. И только тогда мы услышали, что что-то трещит, выскочили на улицу, первым делом давай тушить водой со шланга, а он оказался коротким. Соседи вызывали пожарных. Пожарные тушили сначала соседей, а потом и до нас добралась одна машина, правда, у нас на тот момент уже все горело открытым пламенем, - говорит Ольга Полякова. Супружеская пара давно мечтала сделать отдельную комнату для единственной дочери-инвалида. Для этого три года назад они начали пристраивать к своему старенькому дому небольшое помещение. - Столько накоплений и труда было вложено, а тут в один вечер все сгорело, да еще старый дом сгорел, в котором мы жили. Теперь он не подлежит восстановлению. Когда пожарные тушили, они полностью затопили его водой, он напросто развалится и все. Вся техника сплавилась, нет ни телевизора, ни телефона. Да и потом все дорогостоящие электротовары, которые необходимы при строительстве дома, тоже сгорели.  Крыши нет. Нас тушили за сутки три раза. То там загорелось, то там. Три раза вызывали пожарных, - рассказывает Ольга. Супруги восстанавливают дом своими силами с раннего утра до поздней ночи. - Я работаю грузчиком и получаю 60 тысяч тенге. Меня отпустили на неделю, но еще пока не вышел на работу, мы ничего не успеваем, а уже наступают холода, деваться некуда, - говорит муж Ольги Александр Елисеев. По словам Ольги, ее дочь после пожара неделю не ходила в школу, так как нечего было обуть на ноги. - Все учебники, все вещи, сгорело все, - говорит Ольга. - Хорошо, что со школы помогли, выдали новые учебники. Вот только теперь дочь учит уроки то в бане, то в машине. Там же и кушаем, там же и живем порою. Снять квартиру нет возможности, - с грустью в голосе рассказывает женщина. Ольга отметила, что им пришлось долгие годы экономить, чтобы начать делать пристройку для дочери. - Мы ни конфеты, ни печенье не покупали, каждую копейку вкладывали в эти стены. Виновная сторона пожара есть, но будет ли восстановлен ущерб? - задается вопросом женщина. - Это не известно. Если кто-то желает помочь семье Ольги Поляковой, нужно обратиться по адресу: ул. Комсомольская, 96 или позвонить по номеру телефона: 8 777 568- 50- 13.
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Пожар помощь

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