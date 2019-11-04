В Уральске погорельцы с ребенком-инвалидом ночуют в машине

Дом сгорел 8 октября, с тех пор семья ночует где придется: у друзей, в машине, в бане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина вспоминает, что в тот вечер, когда их дом сгорел, ничего не предвещало беды, она как обычно готовила ужин на кухне. - Муж смотрел телевизор после работы, дочка после школы делала уроки, а я как всегда возилась на кухне. Мы даже не знали, что у нас произошел пожар у соседей по улице Гумара Караша, 8. Видимо, у них загорелся туалет, а они спали. Потом пламя перешло на забор, а далее перекинулось и на крышу нашего дома. И только тогда мы услышали, что что-то т