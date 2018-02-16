В Уральске помощникам инвалидов по зрению не выплатили заработную плату

Общая задолженность составила около 4 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Исковое заявление в специализированный экономический суд подал «Отдел занятости и социальных программ города Уральск» на корпоративный фонд «Орал» общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения. Они просят, чтобы ответчики выплатили зарплату индивидуальным помощникам. В исковом заявлении указано, что отдел занятости и корпоративный фонд заключили договор на приобретение помощников для людей с ограниченными возможностями, чтобы те сопровождали их, когда это необходимо. По заявлени