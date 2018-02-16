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Социум

В Уральске помощникам инвалидов по зрению не выплатили заработную плату

Общая задолженность составила около 4 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Исковое заявление в специализированный экономический суд подал «Отдел занятости и социальных программ города Уральск» на корпоративный фонд «Орал» общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения. Они просят, чтобы ответчики выплатили зарплату индивидуальным помощникам. В исковом заявлении указано, что отдел занятости и корпоративный фонд заключили договор на приобретение помощников для людей с ограниченными возможностями, чтобы те сопровождали их, когда это необходимо. По заявлени
gorod
В Уральске помощникам инвалидов по зрению не выплатили заработную плату
Общая задолженность составила около 4 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Исковое заявление в специализированный экономический суд подал «Отдел занятости и социальных программ города Уральск» на корпоративный фонд «Орал» общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения. Они просят, чтобы ответчики выплатили зарплату индивидуальным помощникам. В исковом заявлении указано, что отдел занятости и корпоративный фонд заключили договор на приобретение помощников для людей с ограниченными возможностями, чтобы те сопровождали их, когда это необходимо. По заявлению истца, сумма была выделена, а в итоге выяснилось, что фонд необоснованно поднял зарплату своим сотрудникам в два раза, а сопровождающим лицам не доплатил почти 4 млн тенге. При этом фонд не смог представить документы на административные расходы за три месяца. - Корпоративный фонд «Орал» обязан был заплатить индивидуальным помощникам заработную плату до 29 декабря включительно. Но корпоративный он не выплатил и создал социальную напряженность в обществе. Были устные и письменные жалобы от инвалидов и сопровождающих их лиц. Мы свой иск поддерживаем и настаиваем на том, чтобы корпоративный фонд «Орал» заплатил индивидуальным помощникам, а также просим признать их недобросовестным поставщиком услуг, - заявила заведующая сектором отдела занятости и социальных программ г. Уральск Айша АЯШЕВА.
Виктор МАКАРСКИЙ
суд инвалиды иск

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