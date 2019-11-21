В Уральске после гибели школьницы на пешеходном переходе установят освещение (видео)

Этот пешеходный переход является одним из 11 самых опасных пешеходных переходов в городе. Стоимость освещения одного перехода составляет 360 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" местные жители прислали видео, на котором снят пешеходный переход по улице Нур, 5. Автор ролика комментирует, что еще вчера, 20 ноября, здесь сбили школьницу. А теперь ведутся работы по установке освещения этой "зебры". Также автор задается вопросом, почему начинаются действия только после того, когда-то что-то случается. И работы начались тогда, когда случилось ДТП. Как рассказал ру