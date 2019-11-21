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Происшествия Социум

В Уральске после гибели школьницы на пешеходном переходе установят освещение (видео)

Этот пешеходный переход является одним из 11 самых опасных пешеходных переходов в городе. Стоимость освещения одного перехода составляет 360 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" местные жители прислали видео, на котором снят пешеходный переход по улице Нур, 5. Автор ролика комментирует, что еще вчера, 20 ноября, здесь сбили школьницу. А теперь ведутся работы по установке освещения этой "зебры". Также автор задается вопросом, почему начинаются действия только после того, когда-то что-то случается. И работы начались тогда, когда случилось ДТП. Как рассказал ру
Кристина Кобина
В Уральске после гибели школьницы на пешеходном переходе установят освещение (видео)
Этот пешеходный переход является одним из 11 самых опасных пешеходных переходов в городе. Стоимость освещения одного перехода составляет 360 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" местные жители прислали видео, на котором снят пешеходный переход по улице Нур, 5. Автор ролика комментирует, что еще вчера, 20 ноября, здесь сбили школьницу. А теперь ведутся работы по установке освещения этой "зебры". Также автор задается вопросом, почему начинаются действия только после того, когда-то что-то случается. И работы начались тогда, когда случилось ДТП. Как рассказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан Нуртазиев, на сегодняшний день по городу насчитывается 378 пешеходных переходов, 269 из которых освещены. - 109 остаются еще не освещенными. По результатам проверок мониторинговой группы определены 11 самых аварийно-опасных участков. По ним ведутся работы. Из них 4 "зебры" освещены и на 7 ведутся работы по установке освещения. Пешеходный переход, где погибла девочка, еще не был освещен, - сказал Миржан Нуртазиев. Стоит отметить, что по городу запланирована разработка проектно-сметной документации на освещение улиц города, которые будут реализованы в следующем году. - Кроме этого планируется замена старых светильников на новые светодиодные светильники. Пешеходы которые не освещены в основном находятся в старой части города и поселковых округах, - отметил Миржан Нуртазиев. Со слов  руководителя отдела ЖКХ, установка освещения пешеходного перехода составляет 360 тысяч тенге. Напомним, 20 ноября в 20.50 в 5 микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель был установлен. Он водворен в ИВС, начато досудебное расследование. Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу в руке со светоотражающей лентой, Айару была уверена, что водитель увидит ее и остановится перед пешеходным переходом.  
Миржан Нуртазиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами Фото Медета МЕДРЕСОВА
Освещение

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