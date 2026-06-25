В Уральске построят новый мост в сторону Подстепного за 71 млрд тенге

Новое сооружение появится на трассе международного значения Актобе - Уральск - граница РФ рядом со старым мостом в сторону поселка Подстепное. В 2023 году действующий мост признали аварийным, а движение ограничили. По словам заместителя акима ЗКО Мираса Мулкая, он был построен в 1961 году, и с тех пор проводился лишь текущий ремонт с заменой покрытия и деформационных швов. Капитальный же не проводился. Общая стоимость нового моста оценивается в 71 миллиард тенге. Средства выделят из республиканского бюджета.

- Во время строительства нового моста старый будет функционировать. Новый будет строиться параллельно действующему. В данный момент технико-экономическое обоснование находится на экспертизе. До конца года мы должны определить подрядную организацию, - отметил Мирас Мулкай.

По словам заместителя акима ЗКО Мираса Мулкая, необходимость в новом мосте назрела давно: комплексная техническая проверка показала, что действующий старый мост находится в аварийном состоянии. Учитывая, что он расположен на оживленном международном коридоре, появление нового путепровода - это прежде всего вопрос безопасности тысяч водителей и пассажиров. Новый мост будет значительно шире старого, проезжая часть которого составляет всего семь метров и не соответствует стандартам. Нормативные сроки строительства - ориентировочно 30 месяцев.

Проект масштабный и включает в себя не просто мост, а целую дорожную систему:

8 километров - общая протяженность обновленного дорожного участка;

513 метров - длина руслового моста из современных монолитных конструкций;

1710 метров - длина пойменного моста.

На сегодняшний день технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта уже полностью разработано и успешно согласовано с профильными ведомствами. Инженеры обещают внедрить новые технологии, которые повысят надежность и долговечность конструкции.

Новый инфраструктурный объект должен не только решить внутренние проблемы региона, но и укрепить международные логистические связи между Казахстаном и Россией.