В Уральске построили 8 новых детских площадок: одну из них жители ждали 17 лет

На сэкономленные бюджетные средства в городе построили восемь новых объектов, а еще на 20 игровых площадках провели ремонт.

В Уральске в 2026 году появились восемь новых детских и спортивных площадок, сообщили в акимате города. На их строительство направили 97 миллионов тенге, сэкономленных в рамках городского бюджета. Площадку в одном из дворов местные жители ждали еще с 2009 года.

Всего в городе насчитывается 537 дворовых территорий. За последние четыре года - с 2023-го по 2026-й - благоустроен 41 двор. Помимо строительства новых объектов, в этом году ремонт провели еще на 20 игровых площадках.

Детские площадки появились по адресам: