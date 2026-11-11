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Социум

В Уральске построили 8 новых детских площадок: одну из них жители ждали 17 лет

На сэкономленные бюджетные средства в городе построили восемь новых объектов, а еще на 20 игровых площадках провели ремонт.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске построили 8 новых детских площадок: одну из них жители ждали 17 лет
Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В Уральске в 2026 году появились восемь новых детских и спортивных площадок, сообщили в акимате города. На их строительство направили 97 миллионов тенге, сэкономленных в рамках городского бюджета. Площадку в одном из дворов местные жители ждали еще с 2009 года.

Всего в городе насчитывается 537 дворовых территорий. За последние четыре года - с 2023-го по 2026-й - благоустроен 41 двор. Помимо строительства новых объектов, в этом году ремонт провели еще на 20 игровых площадках.

Детские площадки появились по адресам:

  • Гагарина, 1/2;
  • Астана, 20;
  • Гагарина, 2/7;
  • Завокзальный тупик, 25/1;
  • Курмангазы, 111;
  • Айтиева, 74;
  • Кунаева, 58;
  • Кокшетау, 16.

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