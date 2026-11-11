В Уральске построили 8 новых детских площадок: одну из них жители ждали 17 лет

В Уральске в 2026 году появились восемь новых детских и спортивных площадок, сообщили в акимате города. На их строительство направили 97 миллионов тенге, сэкономленных в рамках городского бюджета. Площадку в одном из дворов местные жители ждали еще с 2009 года.
Всего в городе насчитывается 537 дворовых территорий. За последние четыре года - с 2023-го по 2026-й - благоустроен 41 двор. Помимо строительства новых объектов, в этом году ремонт провели еще на 20 игровых площадках.
Детские площадки появились по адресам:
- Гагарина, 1/2;
- Астана, 20;
- Гагарина, 2/7;
- Завокзальный тупик, 25/1;
- Курмангазы, 111;
- Айтиева, 74;
- Кунаева, 58;
- Кокшетау, 16.