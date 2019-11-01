Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Уральске построили дорогу с нарушениями

Недопустимые нарушения были выявлены в строительстве дороги по улице Молдагуловой, на участке от ул. Тайманова до ул. Куличева, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". 31 октября комиссия в составе секретаря Уральского городского маслихата Аккали Аубекерова, а также депутатов городского маслихата, руководителя ПТ И АД города Уральска Айдара Менеева, заместителя акима города Уральска, представителей заказчиков, подрядчиков, технического и авторского надзора с привлечением специалистов филиала РГП "Национальный центр дорожных активов по ЗКО" провели осмотр ремонта дороги по улице Молдагуловой
Кристина Кобина
В Уральске построили дорогу с нарушениями
Недопустимые нарушения были выявлены в строительстве дороги по улице Молдагуловой, на участке от ул. Тайманова до ул. Куличева, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД".
31 октября комиссия в составе секретаря Уральского городского маслихата Аккали Аубекерова, а также депутатов городского маслихата, руководителя ПТ И АД города Уральска Айдара Менеева, заместителя акима города Уральска, представителей заказчиков, подрядчиков, технического и авторского надзора с привлечением специалистов филиала РГП "Национальный центр дорожных активов по ЗКО" провели осмотр ремонта дороги по улице Молдагуловой, а именно участок дороги от ул. Тайманова до ул. Куличева. - В ходе визуального инструментального осмотра с применением трехметровой рейки установили, что на асфальтированном покрытии есть ощутимые перепады от технологического сопряжения асфальтоукладчиков (а именно на стартах и стопах асфальтоукладчиков, то есть когда асфальтоукладчик завершает работу в конце дня, на следующий день он начинает работать с того участка, где закончил, вот именно на этих участках и были выявлены нарушения и неровности - прим. автора). Мы проверили участок дороги от улицы Курмангазы до улицы Петровского, практически на всей протяженности этой дороги в местах технологического сопряжения есть просветы, которые достигают двух сантиметров, вот они и являются нарушением, - пояснил руководитель отдела ПТ и АД города Уральск Айдар Менеев. После чего он добавил, что также в некоторых местах были выявлены разрушения бортовых бордюрных камней. - В связи с погодными условиями комиссия рекомендовала и дала поручения разработать план мероприятий по устранению нарушений. Как только будет разработан график, с наступлением благоприятных погодных условий, а это будет весной, недочеты будут устраняться, - пояснил  Айдар Менеев. Стоит отметить, строительство дороги вела подрядная организация ТОО "Бирлик". К слову, объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
нарушения

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article