В Уральске построили дорогу с нарушениями

Недопустимые нарушения были выявлены в строительстве дороги по улице Молдагуловой, на участке от ул. Тайманова до ул. Куличева, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". 31 октября комиссия в составе секретаря Уральского городского маслихата Аккали Аубекерова, а также депутатов городского маслихата, руководителя ПТ И АД города Уральска Айдара Менеева, заместителя акима города Уральска, представителей заказчиков, подрядчиков, технического и авторского надзора с привлечением специалистов филиала РГП "Национальный центр дорожных активов по ЗКО" провели осмотр ремонта дороги по улице Молдагуловой