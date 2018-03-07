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Социум

В Уральске построят новые общежития для студентов

Места в общежитии будут предоставляться тем, кто приехал из отдаленных районов или других областей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 марта, в акимате ЗКО прошел актив области, на котором глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал о реализации пяти социальных инициатив президента. По словам акима ЗКО, в общежитиях вузов и колледжей Уральска недостаточное количество мест для студентов. - Всего у нас не хватает 2250 мест для студентов - это 500 в колледжах и 1750 в университетах области. Уже в этом году для решения данной проблемы мы начнем ст
gorod
В Уральске построят новые общежития для студентов
Места в общежитии будут предоставляться тем, кто приехал из отдаленных районов или других областей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 марта, в акимате ЗКО прошел актив области, на котором глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал о реализации пяти социальных инициатив президента. По словам акима ЗКО, в общежитиях вузов и колледжей Уральска недостаточное количество мест для студентов. - Всего у нас не хватает 2250 мест для студентов - это 500 в колледжах и 1750 в университетах области. Уже в этом году для решения данной проблемы мы начнем строительство новых общежитий, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава региона отметил, что на сегодняшний день государственные гранты получили 3135 студентов, из них 200 грантов было выделено в 2017 году дополнительно за счет местного бюджета. В 2018 году Западно-Казахстанской области увеличится количество студентов, которые будут обучаться за счет бюджета.
общежитие

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