В Уральске построят новые общежития для студентов

Места в общежитии будут предоставляться тем, кто приехал из отдаленных районов или других областей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 марта, в акимате ЗКО прошел актив области, на котором глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал о реализации пяти социальных инициатив президента. По словам акима ЗКО, в общежитиях вузов и колледжей Уральска недостаточное количество мест для студентов. - Всего у нас не хватает 2250 мест для студентов - это 500 в колледжах и 1750 в университетах области. Уже в этом году для решения данной проблемы мы начнем ст