Уральцы начнут получать квитанции с новыми тарифами уже в октябре, передаёт портал «Мой ГОРОД». Тариф на вывоз мусора повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 сентября на сессии маслихата депутаты поддержали решение о необходимости повышения тарифа на вывоз ТБО. Тогда руководитель городского отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев назвал несколько причин, по которым необходимо утвердить новый тариф. Так, за последние годы на 30% выросла стоимость ГСМ, у ТОО «Орал таза сервис» (предприятие, которое занимается вывозом ТБО - прим. автора) устарела техника и часто выходит из строя. Третья причина - материальные расходы, а именно стоимость запасных частей для спецтехники значительно выросла. Тогда же он подчеркнул, что по нормам стоимость услуги должна превышать 800 тенге. Решение было направлено в министерство юстиции, где зарегистрировали новый тариф. Другими словами, с октября уральцы будут платить за вывоз мусора по новому тарифу. А составлять он будет 442 тенге для жителей благоустроенных домов, для жителей частного сектора - 451 тенге за одного человека. До этого действовал тариф в размере 286 тенге для жителей многоэтажных домов и 291 тенге для жителей частных домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.