- Для получения ИИН иностранные граждане обращаются в специально выделенные усиленные ЦОНы, теперь госкорпорацией «Правительство для граждан» предоставлена возможность получить услугу через «Банк ЦентрКредит», - сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Акнур Нургалиева.

ИИН может получить гражданин любого иностранного государства.В Уральске получить ИИН можно в отделениях банка: • улица Сарайшык, 28; • проспект Н.Назарбаева, 184/1; • улица Мухита, 27/2. К слову, сейчас можно бронировать очереди в усиленные ЦОНы через eGov.kz и Telegram бот Kenes1414Bot.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.