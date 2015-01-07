017 января православные христиане всего мира празднуют Рождество Христово. Считается, что именно в этот день родился Иисус Христос - спаситель всего человечества.
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Самая многолюдная рождественская служба проходила в Храме Христа Спасителя, который по традиции считается главным храмом Уральска. 03Народу здесь было столько, что операторам и фотографам пришлось нелегко. Многолюдность объяснялась не только тем, что праздник считается одним из главных, но и тем, что в этот день в храме служил Архиепископ Уральский и Актюбинской Антоний. 04 05Накануне Рождества в церкви устанавливают еловые деревья, скромно украшенные игрушками.
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Многие верующие пришли на рождественскую службу с детьми. В торжественной обстановке храма, где принято отключать мобильники и разговаривать шёпотом, дети вели себя свободно, поэтому взрослым то и дело приходилось укрощать их игривое настроение. 07По старой доброй традиции поздравить православных христиан с Рождеством пришли аким области Нурлан НОГАЕВ и генеральный консул РФ в Уральске Саид ЗАБИТОВ. Говорили, конечно же, о мире, согласии и взаимном сотрудничестве. 08Затем слово взял Владыка Антоний, который отметил единство целей Иисуса Христа и Нурсултана НАЗАРБАЕВА, поскольку оба проповедуют мир, любовь и взаимопонимание. 09Среди посетивших церковь представителей акимата были замечены аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ и заместитель акима ЗКО Бахтияр МАКЕН. Вид у чиновников был спокойный и благостный. 10После Рождественской литургии все пришедшие миряне, которые выдержали строгий многодневный пост, приняли святое причастие. 11После причастия начался крестный ход, во время которого все верующие должны совершить символический обход вокруг церкви. 12Во время крестного хода Владыка Антоний окроплял верующих святой водой. 13Мороз рождественским утром был под 20 градусов, но никто из верующих святой воды не избегал. Да и чего бояться, когда скоро Крещение. 14У входа в храм как всегда дежурили просители милостыни. Не желая афишировать свою деятельность, они прятались от фотоаппарата. Однако, судя по всему, сегодня у просителей был на редкость удачный день, так как лишь во время больших праздников многие люди вспоминают о том, что надо помогать ближним. Видео Ербола АМАНШИНА