Театрализованное представление возле ТРК "Орал" начнется в 20.00 и закончится в 23.00. Для уральцев подготовили танцевальную программу, песни, пляски, игры и конкурсы. Завтра, 31 декабря, празднование Нового года традиционно пройдет на площади Абая, и начнется оно в 20.00 часов. Здесь также уральцы смогут поучаствовать в различных конкурсах и играх, подпеть местными артистами, и станцевать возле елки. Поздравить западноказахстанцев с праздником на главную площадь придет аким области Нурлан НОГАЕВ. Шоу-программа закончится в 23.00 праздничным салютом. К слову, и в канун нового года и в саму новогоднюю ночь, востребованные маршруты общественного транспорта будут работать до часу ночи.