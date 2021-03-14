В Уральске празднуют көрісу айт

Празднование көрісу айт прошло в нескольких местах одновременно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Западно-Казахстанская область - тот регион, где сохранилась традиция отмечать 14 марта көрісу айт. В связи с пандемией было решено организовать празднование в нескольких местах - на арбате, на ул. Монкеулы в Зачаганске и на площади Первого Президента. Празднование на арбате началось в 11.00. здесь была организована небольшая концертная программа, проходили соревнования по национальным видам спорта, а девушки в национальных платьях угощали всех бауырсаками. Проходящие мимо люди останавли