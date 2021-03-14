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Социум

В Уральске празднуют көрісу айт

Празднование көрісу айт прошло в нескольких местах одновременно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Западно-Казахстанская область - тот регион, где сохранилась традиция отмечать 14 марта көрісу айт. В связи с пандемией было решено организовать празднование в нескольких местах - на арбате, на ул. Монкеулы в Зачаганске и на площади Первого Президента. Празднование на арбате началось в 11.00. здесь была организована небольшая концертная программа, проходили соревнования по национальным видам спорта, а девушки в национальных платьях угощали всех бауырсаками. Проходящие мимо люди останавли
Дана Рахметова
В Уральске празднуют көрісу айт
Празднование көрісу айт прошло в нескольких местах одновременно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
Западно-Казахстанская область - тот регион, где сохранилась традиция отмечать 14 марта көрісу айт. В связи с пандемией было решено организовать празднование в нескольких местах - на арбате, на ул. Монкеулы в Зачаганске  и на площади Первого Президента. Празднование на арбате началось в 11.00. здесь была организована небольшая концертная программа, проходили соревнования по национальным видам спорта, а девушки в национальных платьях угощали всех бауырсаками. Проходящие мимо люди останавливались, чтобы посмотреть концерт. - Мы с ребенком вышли погулять и решили прийти посмотреть на празднование. Из-за пандемии сейчас практически не отмечают ни один праздник. В этот день у нас принято желать всем здоровья, поэтому я желаю всем здоровья. К сожалению, собирать большое количество гостей сейчас опасно, поэтому будем отмечать праздник в кругу семьи, - рассказала жительница Уральска Зарина. Стоит отметить, что организаторами мероприятия являются отдел культуры, отдел спорта и молодежный ресурсный центр. - Как вам известно, сегодня на западе Казахстана отмечают көрісу айт. Примечательно, что этот праздник отмечается только на западе Казахстана, поэтому мы решили для жителей и гостей города устроить праздник - спортивные мероприятия, а также концерты на площади Первого Президента, на арбате и на ул. Монкеулы. Всех поздравляю с этим праздником, желаю всем мира, добра и здоровья, - говорит директор культурно-просветительского объединения г. Уральск Серик Токмамбетов.
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
В Уральске празднуют көрісу айт
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
праздник Көрісу айт

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