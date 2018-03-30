В Уральске предприниматель отремонтирует арбат за свой счет

Реконструкция главного арбата города начнется уже в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ на сессии городского маслихата, меценаты активно помогают городу развиваться. - В этом году начнется строительство дома для детей- инвалидов в поселке Зачаганск за счет средств наших бизнесменов. В этом году один из меценатов решил отремонтировать наш арбат. Сейчас уже заканчивается подготовка проекта. Очень радует, что предприниматели активно участвуют в благоустройстве нашего Уральска, призываю остальных присоединиться к нам, - заявил Мурат МУКАЕ