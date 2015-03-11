В Уральске предпринимателям предлагают арендовать цеха на зоне

Сегодня, 11 марта, в режимном учреждении 170/2 местным предпринимателям показали помещения, которые они могут арендовать под бизнес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встречу пришли представители фонда "Даму", местные предприниматели и бизнесмены, которые уже работают с режимным учреждением. Предпринимателей повели в цеха и показали возможности, которые те могли бы использовать для своего бизнеса. В промышленной зоне учреждения функционируют ремонтно-инструментальный цех, который занимается изготовлением металлоизделий. Нужно отметить, что практически все оборудование для детских