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Социум

В Уральске предпринимателям предлагают арендовать цеха на зоне

Сегодня, 11 марта, в режимном учреждении 170/2 местным предпринимателям показали помещения, которые они могут арендовать под бизнес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встречу пришли представители фонда "Даму", местные предприниматели и бизнесмены, которые уже работают с режимным учреждением. Предпринимателей повели в цеха и показали возможности, которые те могли бы использовать для своего бизнеса. В промышленной зоне учреждения функционируют ремонтно-инструментальный цех, который занимается изготовлением металлоизделий. Нужно отметить, что практически все оборудование для детских
gorod
В Уральске предпринимателям предлагают арендовать цеха на зоне
Сегодня, 11 марта, в режимном учреждении 170/2 местным предпринимателям показали помещения, которые они могут арендовать под бизнес, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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 На встречу пришли представители фонда "Даму", местные предприниматели и бизнесмены, которые уже работают с режимным учреждением.
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 Предпринимателей повели в цеха и показали возможности, которые те могли бы использовать для своего бизнеса. В промышленной зоне учреждения функционируют ремонтно-инструментальный цех, который занимается изготовлением металлоизделий. Нужно отметить, что практически все оборудование для детских площадок в городе изготавливается именно в этом цеху.
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 Также на территории действует столярный цех, где занимаются изготовлением дверей, оконных рам, шахмат и даже тарелок для бешбармака. По словам сотрудников учреждения, их продукция пользуется огромным спросом. Например, местные кафе и рестораны охотно приобретают у них деревянные бешбармачницы.
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 В одном из цехов местный предприниматель изготавливает железобетонные изделия в теплое время года, а в зимнее время заключенные делают сувенирные изделия. Работает на территории и швейный цех. Один из предпринимателей ИП "Джилкайдаров"  шьет обувь в этом цеху.
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 - Мы работаем на большие объемы, - рассказал представитель ИП "Джилкайдаров". - Наша продукция пользуется спросом в основном в районах. Нам часто заказывают обувь на предприятия, потому что мы шьем ее из натурального меха и кожи, и стоит она сравнительно недорого.
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 В данный момент на территории РУ пустует более 1000 кв. метров площади. Главный специалист департамента УИС Василий ВИЗГАЛИН рассказал, что предпринимателям работать в их цехах очень удобно и выгодно. Во-первых, аренда цехов довольно недорогая, во-вторых, под рукой всегда есть рабочая сила - заключенные. - А также здесь имеется училище, где готовят сварщиков и столяров, так что недостатка в рабочих ни у кого не будет, - рассказал Василий ВИЗГАЛИН.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
предприниматели

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