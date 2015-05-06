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Социум

В Уральске приступили к ремонту автомобильных дорог

В отделе ЖКХ рассказали, на какое время будет закрыт мост в сторону поселка Деркул, что будет сделано на мосту в сторону аэропорта и насколько станет шире дорога по улице Сарайшык. По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в этом году будут продолжены ремонтные работы, начатые в прошлом году. Так, до конца года планируется закончить второй этап капитального ремонта на улицах Ескалиева, Некрасова-Лермонтова, Алматинская, Казталовская и Шубина. - В этом году будут продолжены работы, начатые также в 2014 году за счет средств недропользователей
Анэль Кайнеденова
В Уральске приступили к ремонту автомобильных дорог
В отделе ЖКХ рассказали, на какое время будет закрыт мост в сторону поселка Деркул, что будет сделано на мосту в сторону аэропорта и насколько станет шире дорога по улице Сарайшык.
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dorogi (4)
 По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в этом году будут продолжены ремонтные работы, начатые в прошлом году. Так, до конца года планируется закончить второй этап капитального ремонта на улицах Ескалиева, Некрасова-Лермонтова, Алматинская, Казталовская и Шубина. - В этом году будут продолжены работы, начатые также в 2014 году за счет средств недропользователей, - рассказал Ержан АУБАКИРОВ. - Это дорога в направлении поселка Деркул - более 5 км вместе с мостом. Мы провели корректировку проекта, туда включили частичный ремонт моста. На мосту будет произведена замена деталей. Примерно на 3-4 месяца на мосту будет ограничено движение в целях безопасности. По словам специалиста, в прошлом году отделом ЖКХ было произведено техническое обследование всех мостов и путепроводов Уральска и было получено официальное заключение, что все они соответствуют нормам и ни один из уральских мостов и путепроводов капитального ремонта не требует. К слову, при капитальном ремонте автодороги, ведущий в международный аэропорт будет ограничено движение на мосту через реки. Однако и там ожидается лишь частичный ремонт с заменой элементов моста. - В начале нынешнего года мы разработали проект по реконструкции путепровода в районе локомотивного депо, - продолжает главный специалист ЖКХ. - Проектом предусмотрено расширение путепровода. Если сейчас его ширина составляет 8 метров, то после реконструкции ширина достигнет 14 метров. По грубым подсчетам реконструкция моста обойдется на сумму более 2 млрд тенге. Сарайшык станет шире Также за счет средств КПО б.в. этим летом начнется капитальный ремонт проспекта Достык от улицы Маметовой до улицы Пугачева протяженностью 3,5 километра. - Капремонт по проспекту Достык предусматривает замену тротуаров, бордюров и арычной системы, - говорит Ержан АУБАКИРОВ. - Будет реконструирована автодорога по улице Ихсанова от улицы Рубежинская до Чагано-Набережной протяженностью 2,5 км. Реконструкция предусматривает расширение проезжей части Ихсанова, на сколько это будет возможно, также будет обновлено асфальтобетонное покрытие, тротуары, бордюры и арычная система. В настоящее время ведутся тендерные процедуры, которые проводит КПО б.в. К слову, капитальный ремонт начался и на улице Сарайшык. Здесь уже перенесли сети, опоры освещения и подготовили дорогу для уширения проезжей части. Здесь она так же, как и на улице Ихсанова, станет шире только в тех местах, где это позволяют возможности. - Здесь мы добавляем одну полосу около трех метров, но только в тех местах, где это возможно сделать, - говорит главный специалист ЖКХ. По его словам, под некоторыми автодорогами расположены инженерные сети, в других местах дороги становятся уже. Подрядчиком капитального ремонта по улице Сарайшык является АО "Орал Алматы Инжстрой", которые, кстати, ремонтируют и дорогу в сторону поселка Деркул. - Из новых объектов в этом году планируется строительство дороги между 7 и 9 микрорайонами протяженностью 1437 метров, - рассказал Ержан АУБАКИРОВ.  Подрядчиком является ТОО "БАЛКИМЕН". На сегодняшний день идут подготовительные работы, мобилизация техники и геодезические работы. Как пообещали в ЖКХ, все работы, начатые в прошлом году, и те, которые начнутся в этом году, планируется закончить до конца нынешнего года. - Запланирован ремонт всех дорог, но все зависит от финансирования, - заключил АУБАКИРОВ. Более 20 км автодорог планируется отремонтировать в этом году в Уральске. 
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
ремонт дороги

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