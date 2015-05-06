В Уральске приступили к ремонту автомобильных дорог

В отделе ЖКХ рассказали, на какое время будет закрыт мост в сторону поселка Деркул, что будет сделано на мосту в сторону аэропорта и насколько станет шире дорога по улице Сарайшык. По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в этом году будут продолжены ремонтные работы, начатые в прошлом году. Так, до конца года планируется закончить второй этап капитального ремонта на улицах Ескалиева, Некрасова-Лермонтова, Алматинская, Казталовская и Шубина. - В этом году будут продолжены работы, начатые также в 2014 году за счет средств недропользователей