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Происшествия Социум

В Уральске продолжаются работы на месте аварии на коллекторе

К сегодняшнему утру коммунальщики перекачали воду на месте обрушения трубопровода и приступают к восстановительным работам, передаёт портал «Мой ГОРОД». По информации директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануара Аркенова, им удалось снизить уровень воды на месте обрушения канализационного коллектора. - Утром приступили непосредственно к восстановительным работам. Надеемся, что удастся до вечера завершить их. Дорожное полотно на проспекте Абулхаир хана вскрывать не будем. По крайней мере, надеемся, что удастся обойтись без этого. Правда, пришлось раскопать небольшой участок дороги на улице С. Тюленин
Дана Рахметова
В Уральске продолжаются работы на месте аварии на коллекторе
К сегодняшнему утру коммунальщики перекачали воду на месте обрушения трубопровода и приступают к восстановительным работам, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
По информации директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануара Аркенова, им удалось снизить уровень воды на месте обрушения канализационного коллектора.
- Утром приступили непосредственно к восстановительным работам. Надеемся, что удастся до вечера завершить их. Дорожное полотно на проспекте Абулхаир хана вскрывать не будем. По крайней мере, надеемся, что удастся обойтись без этого. Правда, пришлось раскопать небольшой участок дороги на улице С. Тюленина, но там без этого никак нельзя было. Что касается подтоплений подвалов трёх жилых домов – нужно понимать, что при правильной прокладке внутриподвальных труб с исправными кранами, при любой аварии вода не будет идти в дома, в подвалы. Она будет выходить из колодцев, но не стекать в дома. Мы побывали в этих домах, трубы в подвалах проложены не правильно, буквально на земле валяются. Мы на это указали и этими вопросами должны заниматься КСК или ОСИ, - сообщил Ануар Аркенов.
Напомним, авария на канализационном коллекторе диаметром 700 мм произошла 26 ноября. Из-за аварии коммунальщикам пришлось перекопать небольшой участок дороги на улице С.Тюленина, который, кстати, был выложен в этом году. В акимате Уральска тогда рассказали, что из-за аварии изменится движение на девяти автобусных маршрутах. Тогда директор «Батыс су арнасы» сообщил, авария на канализационном трубопроводе произошла на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина.
- Трубопровод эксплуатируется с 1971 года. Верхняя часть трубы сгнила, произошло обрушение. Вода, земля, глина попали в трубопровод, он сейчас забит, из-за чего и происходит подтопление подвалов трёх домов. Мы приняли решение не отключать водоснабжение. Для этого осуществляли перекачку воды, чтобы понизить давление, - рассказал Ануар Аркенов.
Между тем, по словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, протяжённость канализационных сетей в городе составляет 377 километров, из которых более 60% изношены. Реконструкцию канализационных коллекторов, КНС, ПНС, водопроводных сетей и разработку подземных скважин планируют осуществить в рамках комплексного плана развития. Отметим, что речь идёт о 35 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск авария канализационный коллектор

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