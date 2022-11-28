В Уральске продолжаются работы на месте аварии на коллекторе

К сегодняшнему утру коммунальщики перекачали воду на месте обрушения трубопровода и приступают к восстановительным работам, передаёт портал «Мой ГОРОД». По информации директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануара Аркенова, им удалось снизить уровень воды на месте обрушения канализационного коллектора. - Утром приступили непосредственно к восстановительным работам. Надеемся, что удастся до вечера завершить их. Дорожное полотно на проспекте Абулхаир хана вскрывать не будем. По крайней мере, надеемся, что удастся обойтись без этого. Правда, пришлось раскопать небольшой участок дороги на улице С. Тюленин