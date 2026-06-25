В Уральске пройдет мастер-класс по уникальным операциям на сосудах

Завтра, 26 июня, в Городской многопрофильной больнице Уральска состоится практический мастер-класс по применению современных эндоваскулярных технологий, сообщили в управлении здравоохранения. Хирург из Алматы Галимжан Азимбаев поделится опытом лечения хронической закупорки артерий нижних конечностей.
Закупорка артерий - опасная патология. Она нарушает кровоток в ногах, из-за чего ткани не получают кислород. Без правильного лечения это грозит тяжелыми осложнениями, вплоть до ампутации. Новые методы позволяют восстановить кровообращение и спасти человека от инвалидности без открытой операции.
Главный плюс такого лечения - минимальное вмешательство в организм:
- Эндоваскулярные вмешательства выполняются малоинвазивным способом - через небольшой прокол сосуда, без необходимости проведения обширных хирургических разрезов, что способствует сокращению сроков реабилитации и более быстрому восстановлению пациентов, - отметили в облздраве.
На мастер-классе уральские медики разберут сложные случаи из практики, изучат новые методы диагностики и обменяются опытом с алматинским коллегой.
- Когда: 26 июня в 10:00.
- Где: Городская многопрофильная больница Уральска.
- Контакты: +7 702 482 4824 (Айжан Хамитқызы).