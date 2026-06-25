В Уральске пройдет мастер-класс по уникальным операциям на сосудах

Завтра, 26 июня, в Городской многопрофильной больнице Уральска состоится практический мастер-класс по применению современных эндоваскулярных технологий, сообщили в управлении здравоохранения. Хирург из Алматы Галимжан Азимбаев поделится опытом лечения хронической закупорки артерий нижних конечностей.

Закупорка артерий - опасная патология. Она нарушает кровоток в ногах, из-за чего ткани не получают кислород. Без правильного лечения это грозит тяжелыми осложнениями, вплоть до ампутации. Новые методы позволяют восстановить кровообращение и спасти человека от инвалидности без открытой операции.

Главный плюс такого лечения - минимальное вмешательство в организм:

- Эндоваскулярные вмешательства выполняются малоинвазивным способом - через небольшой прокол сосуда, без необходимости проведения обширных хирургических разрезов, что способствует сокращению сроков реабилитации и более быстрому восстановлению пациентов, - отметили в облздраве.

На мастер-классе уральские медики разберут сложные случаи из практики, изучат новые методы диагностики и обменяются опытом с алматинским коллегой.