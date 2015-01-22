ЧП произошло в 17.30 22 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar_akimat6 В 17.30 к городскому акимату съехались 8 пожарных машин. Предположительно, возгорание произошло на цокольном этаже. Пожарные стояли возле дверей на первом этаже. Выглянувшей в окно женщине они сказали, чтобы та срочно уходила. Затем пожарные постепенно стали разъезжаться и возле акимата остался один расчет. Спустя час ЧП прокомментировали в пожарной службе, сообщив, что это были запланированные учения. Заместитель начальника службы пожаротушения ЗКО, подполковник Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ рассказал, что сегодня подразделением гарнизона противопожарной службы Уральска в соответствии с планом графиком на 2015 год были отработаны учения городского гарнизона по тушению условных пожаров в подвальных помещениях. Также ЕРМАГАМБЕТОВ сказал, что с утра подобные учения проводились на фабрике "Надежда". И в пожарной службе, и в городском акимате опровергли информацию, что возгорание произошло реально и что причиной могли служить сварочные работы, которые проводят снаружи, поскольку в данный момент ведется капитальный ремонт здания городского акимата. pojar_akimat1 pojar_akimat2   pojar_akimat3   pojar_akimat4   pojar_akimat5   pojar_akimat7   pojar_akimat8   pojar_akimat9   pojar_akimat10   pojar_akimat11 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА