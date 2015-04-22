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Социум

В Уральске пройдет онлайн-конференция по иммунопрофилактике

Иллюстративное фото с сайта poargo.ru Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения ЗКО. 22 апреля с 9.00 до 11.00 будет организована онлайн-конференция по интересующим вопросам в части иммунопрофилактики в «SKYPE», логин - sakuovag. На вопросы будет отвечать директор ГП№ 4, главный внештатный педиатр Гульмира САКУОВА. - Ежегодно от инфекций, которые можно предупредить при помощи вакцинации, на земле умирают и становятся инвалидами сотни тысяч детей, - рассказали в пресс-службе управления зравоохранения. - Вакцинация - надежный способ защиты детей и всего населения от ряда инфекций,
Marat
В Уральске пройдет онлайн-конференция по иммунопрофилактике
Иллюстративное фото с сайта poargo.ru
Иллюстративное фото с сайта poargo.ru
 Иллюстративное фото с сайта poargo.ru Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения ЗКО. 22 апреля с 9.00 до 11.00 будет организована онлайн-конференция по интересующим вопросам в части иммунопрофилактики в «SKYPE», логин - sakuovag. На вопросы будет отвечать директор ГП№ 4, главный внештатный педиатр Гульмира САКУОВА. - Ежегодно от инфекций, которые можно предупредить при помощи вакцинации, на земле умирают и становятся инвалидами сотни тысяч детей, - рассказали в пресс-службе управления зравоохранения. - Вакцинация - надежный способ защиты детей и всего населения от ряда инфекций, таких как полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, коклюш, туберкулез. Однако в настоящее время все чаще возникает проблема, когда родители сомневаются, делать ли прививки детям. Если не сделать прививки, то некоторые из этих болезней, например, полиомиелит, приводят к инвалидности.
онлайн-конференция прививки

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