В Уральске пройдет онлайн-конференция по иммунопрофилактике

Иллюстративное фото с сайта poargo.ru Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения ЗКО. 22 апреля с 9.00 до 11.00 будет организована онлайн-конференция по интересующим вопросам в части иммунопрофилактики в «SKYPE», логин - sakuovag. На вопросы будет отвечать директор ГП№ 4, главный внештатный педиатр Гульмира САКУОВА. - Ежегодно от инфекций, которые можно предупредить при помощи вакцинации, на земле умирают и становятся инвалидами сотни тысяч детей, - рассказали в пресс-службе управления зравоохранения. - Вакцинация - надежный способ защиты детей и всего населения от ряда инфекций,