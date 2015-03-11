В Уральске прокурорам можно пожаловаться по SMS

Иллюстративное фото с сайта gdechehol.acsemobi.ru Если к вам пришли проверяющие, а вы не знаете, законно это или нет, вы можете отправить SMS-сообщение на номер 1012 или позвонить по номеру: 115. В прокуратуре города Уральск также сообщили, что для жителей функционируют телефоны доверия: 50-79-95, 50-47-27. По ним вы можете звонить, если ваши права нарушают или вы знаете о нарушениях других лиц. Также на телефон доверия просят обращаться с известными вам фактами: - жестокого обращения с детьми или их нахождения в трудных жизненных ситуациях; - реализации наркотических средств; - длительной нев