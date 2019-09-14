Далее на открытой диалоговой площадке представители более 20 стран смогли ознакомиться с инвестиционным климатом и возможностями местных компаний. Результатом форума «Digital inwest» стало подписание ряда меморандумов местных компаний с иностранными предприятии о сотрудничестве. Азербайджан, Германия, Латвия, Израиль и в целом порядка 20 стран заинтересованы во внедрении своих новых продуктов на рынке нашей области. К примеру израильская компания предлагает усовершенствовать имеющиеся в области камеры видеонаблюдения новой программой распознавания людей по лицу и голосу. - Это очень широкое применение начиная от школ, чтобы обезопасить детей от педофилов, преступников и т.д. и заканчивая банковским сектором. Допустим, в департаменте полиции существует база данных всех преступников. В камеры, которые находятся внутри и по периметру школы или банка, ставится программный продукт, и когда человек из данной базы приближается к зданию, система сигнализирует, - рассказал о разработке директор Израильской компании "ISRATECH" Анатолий Коломинский. В целом порядка 10 новых айти-проектов были представлены на выставке. С некоторыми из разработчиков уже заключены договоры на внедрение. В свою очередь 30 экспортоориентированных предприятий области рассказали о своем потенциале и готовности сотрудничать. Потребности в цифровых проектах будут всегда, поскольку мир не стоит на месте. Каждый новый день приносит новые открытия и производство двигается дальше. Для этого первым делом в области проводится оптико-волоконная связь во все районы, чтобы обеспечить бесперебойную связь с информационным пространством в области медицины, образования, промышленности и других отраслей. Любой инвестпроект начинается с земельного участка. В этом плане аукционы по предоставлению земли проводяться в онлайн-режиме. - Есть у нас электронная архитектура. Это когда получается согласование эскизного проекта, согласование акта выбора земельного участка. Сейчас все это проводится в онлайн-режиме. И раньше если на это затрачивалось до 4 месяцев, то сейчас вопрос можно решить максимум за 2 недели. В этом году проведено 27 аукционов. После того, как оцифруем весь город, будем все земельные участки выставлять на аукцион онлайн. Кроме того, на данный момент нам разрабатывают геоинформационный портал, - сообщил на форуме аким области Гали Искалиев. Кроме того, битрикс 24, служба 109, бим-технологии, внедряется служба ЧС, виртуальные классы — все эти популярные сервисы работают для улучшения жизни населения. Оцифровывается АПК, необходимы альтернативные источники энергии - для всех инвесторов и предпринимателей в этом направлении есть огромное поле работы. В скором времени начнется строительство индустриальной зоны близ Уральска. Это также перспективная зона для желающих, пригласил глава области инвесторов, представляя инвестклимат региона. Заинтересованность со стороны иностранных инвесторов всегда была. Сегодня на форуме представители порядка 20 стран рассказали о своем потенциале и озвучили возможные пути сотрудничества. Проекты выступающих охватили все сферы жизнедеятельности. Так, на форуме предложили опробовать и в Уральске проект для сферы ЖКХ. В онлайн режиме можно увидеть задание и отслеживать исполнителя. Обсудили и актуальные проблемы при внедрении новых технологий. В первую очередь необходимы квалифицированные специалисты, качественное интернет-покрытие. Информационная площадка для трансляции успешных внедрений. Немаловажна и финансовая сторона дела. После обсуждения всех проектов на форуме были подписаны меморандумы о сотрудничестве. 5 предприятий региона теперь совместно с компаниями других городов и стран будут работать над совместными проектами. Эти документы заложат важную основу для важного сотрудничества региона с системообразующими организациями. Таким образом, участники выставки уверены, что договоренности, достигнутые на мероприятии могут вырасти в реальные совместные проекты и надежное деловое сотрудничество.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.