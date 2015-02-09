В воскресенье, 8 февряля, в Уральске прошел еще один лыжный забег. На этот раз открытый турнир был посвящен памяти ветерана ВОВ и труда, учителя физкультуры Алексея Фёдоровича ЩЕРБАКОВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». turnir Открытый турнир по лыжным гонкам проходил 8 февраля в затоне имени Чапаева. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из Уральска, поселка Круглоозерное, Чингирлауского и Зелёновского районов. - Этот турнир стал традиционным и проводился еще при жизни выдающегося физрука Алексея ЩЕРБАКОВА, - рассказала старший тренер ЗКО по зимнему президентскому многоборью Елена ГРИЦКЕВИЧ. Лыжные забеги проводились в восьми возрастных группах среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Так, лучшими в возрастной категории 9-11 лет стали Дмитрий САПРОНОВ и Анна САМАРКИНА, в возрастной группе 12-14 лет победили Сергей ТРЕЩЁВ и Адема КАЖГАЛИЕВА. - На лыжах я бегаю давно, лет с шести. В последние годы стал постоянно участвовать в городских и областных соревнованиях. Это «золото» уже второе в этом году. Сегодня мы бежали два с половиной километра и трасса далась мне легко, - говорит ученик Круглоозёрновской СОШ Сергей ТРЕЩЁВ. А вот имена победителей в остальных возрастных группах: Святослав ГРИЦКЕВИЧ и Дарья САЗАНОВА (15-17 лет), Иван ЧИРОВ и Екатерина РУЛЬ (18-24 года), Борис КУДРЯВЦЕВ и Светлана ХРОМЦОВА (25-39 лет), Есен АКЖИГИТОВ и Елена ГРИЦКЕВИЧ (40-49 лет), Юрий ЕВСТЕФЕЕВ и Ирина ХРОМЦОВА (50-59 лет), Владимир МЕЛЬНИКОВ (60 лет и старше).