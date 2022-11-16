- У нас есть молоковоз, который собирает молоко в посёлке Макарово района Байтерек, привозят к нам и мы уже из него делаем представленную нами продукцию. Хочу отметить, что у нас всё натуральное, поэтому продукция имеет такой небольшой срок хранения. В летнее время перерабатываем две тонны в сутки, зимой по одной тонне. Есть лаборатория, которая полностью снимает все показатели с молока. Местные нас знают, всё раскупают. Также поставляем продукцию в Атырау, - отметила главный технолог производства.К слову, на выставке приняли участие группа компаний «Белес», АО «Желаевский КХП», ТОО «Агрофирма Акас», ТОО «Агрокомплекс Жастык», ТОО «Колбасы Приуралье», ИП «Каверина С.В.», ТОО «Уральский молочный завод», ТОО «Кублей», ТОО «Жайық Агро LTD», ТОО «Высший сорт», ТОО «Уральская птицефабрика», ТОО «Уральский тепличный комбинат», ИП «Маканова А.К.», ТОО «World Green Company», ТОО «ПОШ РУНО», ТОО «Нуржанар», ИП «Талецкий», ТОО «Каз Акбас» ТМ «Даринский мясной двор». Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске прошла выставка сельхозпродукции
На выставке были представлены товары только местного производства, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 16 ноября, в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошла выставка сельхозпродукции местного производства, приуроченная ко Дню сельского хозяйства. На ней приняли участие многие предприниматели области, а также аким ЗКО Гали Искалиев. У каждого предпринимателя глава региона спрашивал, какая помощь им необходима для производства. На выставке была представлена такая продукция, как выпечка, молочнокислая продукция, куриное мясо, яйца, на