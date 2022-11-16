В Уральске прошла выставка сельхозпродукции

На выставке были представлены товары только местного производства, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 16 ноября, в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошла выставка сельхозпродукции местного производства, приуроченная ко Дню сельского хозяйства. На ней приняли участие многие предприниматели области, а также аким ЗКО Гали Искалиев. У каждого предпринимателя глава региона спрашивал, какая помощь им необходима для производства. На выставке была представлена такая продукция, как выпечка, молочнокислая продукция, куриное мясо, яйца, на