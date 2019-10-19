В Уральске прошли общественные слушания по строительству моста в новый микрорайон

Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган, которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 октября в СОШ №35 прошли общественные слушания по поводу строительства дороги к мосту. Горожане заявили, что строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев – Послушайте народ! Мы понимаем, что этот микрорайон будет строиться, хотим мы этого или нет. Но вырубая деревья, вы решили сэкономить на наше