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В Уральске прошли общественные слушания по строительству моста в новый микрорайон
Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган, которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 октября в СОШ №35 прошли общественные слушания по поводу строительства дороги к мосту. Горожане заявили, что строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев – Послушайте народ! Мы понимаем, что этот микрорайон будет строиться, хотим мы этого или нет. Но вырубая деревья, вы решили сэкономить на наше
Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган, которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 октября в СОШ №35 прошли общественные слушания по поводу строительства дороги к мосту. Горожане заявили, что строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев
– Послушайте народ! Мы понимаем, что этот микрорайон будет строиться, хотим мы этого или нет. Но вырубая деревья, вы решили сэкономить на нашем здоровье, на здоровье наших детей, вы лишаете их детства. Вы построили очень хорошую площадь в шестом микрорайоне, но там нет ни одного дерева, одни фонтаны. В жаркое время года днем там не погуляешь, то же самое вы хотите сделать с нашим парком. Там будет загазованность, дышать будет нечем. Те, кто проектировал этот план, не имеют никакого отношения к нашему городу, они ни разу здесь не были, - возмутилась жительница города Елена.
Кроме этого, людей волновало то, что строительство дороги может затянуться, а отдыхать в это время в парке будет невозможно.
– Нашему парку более 150 лет, это любимое место наших детей, мы туда водим гостей. Хочу спросить у администрации города, какую альтернативу они нам построят? В соседних городах есть аквапарки. Что вы построите нам после такого, как разрушите то, что у нас есть? Я так понимаю, что строить вы там будете не один год, будет шум и гам, пыль, разрушится экосистема. Люди не смогут проводить там время. У меня есть пятеро внуков, куда мне с ними идти гулять? - возмутилась жительница города Хадиша Муканова.
Были и такие жители города, которые предлагали свой вариант строительства дороги к мосту через реку Чаган, который будет вести в новый микрорайон Акжайык.
– Почему нельзя провести дорогу по лощине, которая находится за общежитием по улице Гвардейская? Там пустая местность, гаражи заброшены. Я на днях сам прошел каждый сантиметр этого места для того, чтобы исследовать где же можно построить дорогу к этому мосту. Там есть кафе Сарыарка, дорогу можно проложить под мостом и вывести вдоль железной дороги, мимо дач. Давайте рассмотрим вот такие альтернативы. У вас же у самих есть дети, вы тоже жители нашего города и гуляете там же, где и мы. Подумайте о детях, о внуках. Пусть ваш план развития города, инфраструктура пойдет в сторону поселка Желаево. Там степь, места много. Зачем вам рушить парк, это ведь легкие нашего города. Мы там дышим, будьте же патриотами своего города, своей страны. Мы патриоты, хотим здесь жить, растить наших детей, - заявил Александр Котельников.
Выяснилось, что строительство моста будет вестись за счет средств недропользователей, а именно за счет компании КПО б.в. Люди заявили, что намерены писать письмо руководству компании с просьбой о том, чтобы они не выделяли деньги на этот проект. Люди даже провели голосование и почти 100% собравшихся проголосовали "за".
– Мы не против моста, мы не против микрорайона, мы не против дорог. Мы против того, чтобы трогали наш парк. Парк Фурманова мы когда-то не смогли уберечь. На его месте сейчас построили торговые центры, в которые никто не ходит. Нас тогда никто не слушал. Но в городском парке мы не дадим вырубить ни одно дерево, ни один куст. Наоборот, мы должны расширять его. Если надо будет, мы напишем руководству компании КПО б.в. и попросим не выделять эти деньги. Ведь мы имеем на это право. Услышьте нас, постройте дорогу в другом месте. Если этот вопрос не решится на уровне города, то мы поедем в Нур-Султан, прямо в Акорду, - заявили люди.
Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства Тимербулат Шакиржанов, на месте нового микрорайона Акжайык уже проведены все инженерные сети, спроектированы дороги.
– Как формируется генплан? Его не делают случайные люди, его составляют эксперты, которые строили Алматы, Нур-Султан, профессионалы своего дела. Я, как архитектор города, слежу за реализацией генплана. Учитывая то, что мы со всех сторон ограничены реками, развитие города у нас шло в направлении района Зачаганск. Мы строим новый мини-город Акжайык, в котором будут свои социальные объекты, свои жилые кварталы, свое население. Там уже проведены все инженерные сети - газ, электричество, вода, запроектированы дороги. Разговор о том, нужен этот микрорайон или нет, уже излишен. Разговора о парке вообще нет, вы даже не знаете, что мы собираемся с ним делать. Дорога к мосту идет с улицы Маметовой до улицы Сыздыкова, но здесь порядка 26 жилых домов попадают под снос, каждый из которых стоит около 40 миллионов. Для этого нам нужны будут большие средства. Поэтому мы пошли по наиболее эффективному и экономному пути, который будет проходить через угол парка, - сообщил Тимербулат Шакиржанов.
По словам заместителя акима города Бекжана Тукжанова, микрорайон Акжайык будет строиться согласно стратегическому плану развития города.
– Там уже проложены все сети, в следующем году начнем строить многоэтажные дома. На окраинах сейчас строятся одноэтажные частные дома. В очереди на землю стоят более 70 тысяч людей, на получение жилья - 20 тысяч человек. Люди ждут жилье, и мы планируем в новом микрорайоне строить многоэтажки. От того, что мы будем развивать малоэтажные застройки, город будет превращаться в аул. Дорогой, которую мы собираемся строить, будут пользоваться не только жители микрорайона Акжайык, но и жители поселков Деркул, Зачаганск, ПДП. Мы собрались здесь, чтобы вас выслушать, узнать ваше мнение и примем его во внимание. Мы готовы с вами сотрудничать, предлагайте ваши варианты, - заявил Бекжан Тукжанов.
Следующие общественные слушания состоятся через неделю, в которых смогут принять участие все желающие жители города.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА