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Социум

В Уральске прошли слушания по переименованию улиц

Слушания проходили в режиме онлайн, однако для горожан было специально организовано несколько мест, куда они могли прийти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Слушания были организованы одновременно в нескольких местах: СОШ №46, гимназия эстетического направления, СОШ №23, СОШ №37, Областная детско-юношеская спортивная школа тенниса, Дом Дружбы, историко-краеведческий музей и Городская многопрофильная больница. Стоит отметить, что во всех этих местах слушания проводились в режиме онлайн на платформе ZOOM и с соблюдением всех санитарных норм. Руководитель отдела культуры и развития язык
Дана Рахметова
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
Слушания проходили в режиме онлайн, однако для горожан было специально организовано несколько мест, куда они могли прийти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
Слушания были организованы одновременно в нескольких местах: СОШ №46, гимназия эстетического направления, СОШ №23, СОШ №37, Областная детско-юношеская спортивная школа тенниса, Дом Дружбы, историко-краеведческий музей и Городская многопрофильная больница. Стоит отметить, что во всех этих местах слушания проводились в режиме онлайн на платформе ZOOM и с соблюдением всех санитарных норм. Руководитель отдела культуры и развития языков Серик Каирлиев зачитал присутствующим список улиц, которые было предложено переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия (вариант написания на казахском языке) Улица Московская - в улицу Тауелсиздик Улица Мирзояна - в улицу Желтоксан к 35өлетию декабрьских событий Улица Согласия - в улицу Шапета Коспанова (Общественный и политический деятель, ветеран труда) Улицу Тәулсіздік - в улицу Бисена Жумагалиева (Советский хозяйственный, государственный и политический деятель) Улица Светлая - в улицу Базарбая Жуманиязова (Известный Казахстанский композитор, Народный артист Казахской ССР) Улица Надежда - в улицу Туякберды Шамелова (Советский и казахский композитор, домбрист, кюйши, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахстана) Улица Лиственная - в улицу Жангали Набиуллина (поэт, член союза писателей Казахстана) Улица Букетная - в улицу Николая Чеснокова (участник Великой отечественной войны, краевед, журналист и писатель) Улица Вольная - в улицу академика Сухана Камалова (доктор геолого-минералогических наук, профессор) Улица Лазурная - в улицу Павла Букаткина (ветеран ВОВ, кандидат исторических наук, профессор ЗКГУ) Улица Ореховая - в улицу Алдияра Рахметова (заслуженный строитель РК). Большинство пришедших были за переименование. Юлия Мартынова живет на ул. согласия в микрорайоне Жулдыз. Она пришла, чтобы высказать свою позицию. - Я живу на улице Согласия, ее хотят переименовать в улицу Коспанова. Я только за. Более того, считаю, что это нужно было сделать намного раньше. Потому что этот человек внес большой вклад в культуру Казахстана. Я хочу, чтобы люди и в особенности молодежь знала своих героев, почитала их.  Я не против переименования и остальных улиц, потому что наша молодежь должна знать своих героев. Улицы называют именами тех, кто внес большой вклад. Это хорошая идея, - уверена Юлия. Заместитель председателя городского совета ветеранов Ольга Исаева говорит, что перед тем, как идти на слушания, ознакомилась с перечнем улиц, которые хотят переименовать. По ее словам, ничьи права не ущемляются, так как переименовать хотят лишь те улицы, у которых неидеологические названия: Лазурная, Вольная, Светлая, Лиственная. - Я выражаю мнение всех ветеранов Уральска. За годы независимости Казахстан прошел славный путь развития. Именно за этот период произошло становление нашей государственности, в Казахстане прошло укрепление дружбы народов. На долю наших людей выпали большие испытания: война, послевоенная разруха, восстановление хозяйства и самое удивительное, что на их же долю выпало и становление нашего государства - период независимости, 90-е годы. Но благодаря мужеству и терпению этих людей это государство было построено. Я приглашена в рабочую группу по переименованию улиц. У нас в ЗКО 40 героев Советского Союза, о них никто не знает, потому что именами их улицы не называли. У нас 6 героев войны, про них тоже никто не знает, поэтому я за то, чтобы улицы наши носили имена герое. Чтобы их дети гордились ими, - сообщила Ольга Исаева. В течение более чем часа высказались десятки людей. Мнение у всех было одинаковое: они не против переименования данных улиц. Лишь один житель ул. Лазурной сказал, что он против. - Мы - жители Лазурной - против того, чтобы переименовали улицу. Название нейтральное. Это не имя революционера, который был героем, а сейчас стал враг. Жители сами все делали: воду проводили за свой счет, канализацию, газ, свет, а сейчас вдруг власть появилась: давайте переименуем. Мы можем собрать подписи, там улица то 15 домов. В общем мы против. Я считаю, что нужно строить новые улицы и их называть именами героев. А путаницу вносить ни к чему, - высказался житель ул. Лазурной. Однако преподаватель ЗКИТУ, языковед Алтынбек Абдульманов, сидящий в зале, ответил, что когда он занимался ономастикой, изучал названия улиц в городе и составлял 3Д карту. - Встречаются повторяющиеся улицы. Нужно это проверить. Что касается, к примеру, ул. Московской, когда-то это был край города, новый район. Сейчас город расстроился и этот район стал культурным центром в городе. Поэтому считаю, что название Тауелсиздик для этой улицы будет в подарок к 30-летию Независимости. Что касается имени Павла Букаткина, то он не покладая рук работал в университете, он ветеран ВОВ, герой, он создал музей в ЗКГУ имени Утемисова. Думаю, он достоен, чтобы улица Лазурная называлась его именем, - заявил Алтынбек Абдульманов. Заведующая сектором по развитию языков отдела культуры и развития языков г. Уральска Роза Зайнуллина сообщила, что протокол слушаний будет опубликован в течение недели в местных СМИ и соцсетях. Затем он будет направлен в Республиканскую ономастическую комиссию По решению этой комиссии этот вопрос рассмотрит общественный совет, а затем депутаты областного маслихата.
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
В Уральске прошли слушания по переименованию улиц
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА      
переименование слушания

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