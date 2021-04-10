В Уральске прошли слушания по переименованию улиц

Слушания проходили в режиме онлайн, однако для горожан было специально организовано несколько мест, куда они могли прийти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Слушания были организованы одновременно в нескольких местах: СОШ №46, гимназия эстетического направления, СОШ №23, СОШ №37, Областная детско-юношеская спортивная школа тенниса, Дом Дружбы, историко-краеведческий музей и Городская многопрофильная больница. Стоит отметить, что во всех этих местах слушания проводились в режиме онлайн на платформе ZOOM и с соблюдением всех санитарных норм. Руководитель отдела культуры и развития язык