В степи близ поселка Махамбет, что в двадцати километрах от города, соревнуются любители авиамодельного спорта России и Казахстана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Что примечательно, лишь организатор Виталий ПОТИЧЕНКО представлял на данных соревнованиях Уральск.
- Можно назвать эти соревнования Кубком Казахстана и этапом Кубка мира, - рассказал Виталий. - Соревнования продлятся несколько дней. Среди моделей планеры, резиново-моторные, таймерные модели с двигателем внутреннего сгорания.
Победители соревнования получают очки, которые помогают им подняться в мировом рейтинге - система расчета почти такая же, как у теннисистов.
- Если спортсмен ездит по многим соревнованиям и набирает много очков, то он может выиграть на кубке мира, - объяснил Виталий ПОТИЧЕНКО. - Призами являются грамоты и медали, все награды мы приобретаем сами, никто нас не спонсирует.
Виталий признался, что в Уральске мало людей, занимающихся авиамоделизмом, большинство людей предпочитает радиоуправляемые модели.
- Это соревнования по спортивным, свободно летающим моделям, - Виталий показывает на небо. - То есть тут все зависит не только от качества твоего аппарата, но и от умения спортсмена запускать модель, к тому же за время тура нужно найти приземлившийся после запуска аппарат и доставить его на точку старта.
Запускают свои авиамодели не абы как, а сверяясь с температурой воздуха и скоростью ветра.
- Мы используем термоизвещатель, - объясняет Виталий, - он рисует графики температуры воздуха и скорость ветра, работает от установленных по периметру полю радиомаячков.
Несмотря на то, что стоимость авиамоделей варьируются от 1800 до 3000 у.е., побеждает отнюдь не всегда тот, у кого дороже снаряжение.
- Нужно, чтобы самолетик пролетал минимум три минуты, - рассказывает ПОТИЧЕНКО, - оценивается полет по таким критериям как высота взлета, качество планирования, поведение в потоке воздуха. Чтобы успешно отлетать, нужно попасть в исходящий поток воздуха, в который, в отличие от нисходящего потока, очень трудно попасть. Поэтому спортсмены и проводят несколько минут перед прибором, прежде чем запустить самолетик в небо.
Владимир БАРДИН - один из победителей этапа кубка мира, бывший чемпион Советского Союза
, приехавший на соревнования из России, признается, что заниматься авиамодельным спортом - дело затратное.
- Материалы, из которых собрана моя модель, все из последних космических разработок, - рассказывает БАРДИН, - углепластик, металл, дюраль, титан. Конечно, дороговато, но тут вопрос не в деньгах, а в удовольствии.
Футболки, кубки и грамоты организаторы покупали на свои деньги, а участники лишь выплачивали взнос - 25 евро.
- На одни футболки только 50 тысяч тенге ушло, - улыбается Виталий ПОТИЧЕНКО. - Вряд ли это все отобьется, конечно, но мы к этому привыкли.
Джамиль БЕКЕЕВ, самый опытный участник соревнований, по совместительству один из организаторов
, рассказал журналистам, что авиамодельный спорт сейчас держится лишь на энтузиастах.
- Раньше в Самаре было 65 авиамодельных кружков, сейчас осталось всего два, - сокрушается Джамиль БЕКЕЕВ. - Дети не хотят заниматься техническими видами спорта, хотя все известные авиаконструкторы и космонавты занимались в детстве авиамодельным спортом. Раньше мы относились к ДОСААФУ, но после нас определили к министерству спорта, я общался с министром спорта России и он сказал, что они делают акцент на олимпийские виды спорта, а на нас у них пока нет времени и средств.
Авиамоделисты за свой счет ездят на все этапы кубка мира, хотя порой это бывает весьма непросто.
- Один из этапов пройдет в Монголии, - рассказал Виталий ПОТИЧЕНКО. - Мы подсчитали, чтобы добраться туда, нам придется потратить около 600 тысяч тенге на человека!
Фото автора
Видео Ербола АМАНШИНА