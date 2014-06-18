В Уральске предлагают создать кредитное товарищество, чтобы помочь фермерам
Сегодня, 18 июня, в ЗКАТУ им. Жангир хана состоялось совещание предпринимателей и чиновников по реализации программы "Агробизнес-2020", передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На совещании были озвучены проекты и общие условия инвестиционного субсидирования для фермеров.
Инвестиционные субсидии выплачиваются с 1 января 2014 года инвесторам по перечню приоритетных направлений, по объектам, введенным в эксплуатацию, приобретенной технике и оборудованию в рамках инвестиционного проекта.
Как стало известно, по области и городу осуществляются несколько программ по развитию сельского хозяйства. Только по программе "Занятость-2020" было выделено 1,75 млрд тенге. Эта программа реализуется по трем направлениям: обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, поддержка частной предпринимательской деятельности, обучение и содействие в трудоустройстве, переселение в рамках потребностей работодателя. По данной программе трудоустроилось порядка 800 безработных.
В нынешнем году по программе "Сыбага" 201 сельскохозяйственное формирование области получило субсидии на общую сумму 1,315 млрд тенге.
- На сегодняшний день в области существуют 12 кредитных товариществ, - рассказал замдиректора АО "Аграрная кредитная корпорация" Эльдар ИСКУАТОВ. - На разные программы есть определенные сроки кредитования до 10 лет. Например, на развитие коневодства срок составляет 10 лет, а процентная ставка - 14 % годовых. При государственном субсидировании процентная ставка сокращается.
Также замдиректора отметил важность переработки сельхозпродукции и предложил создать в городе кредитное товарищество, которое откроет доступность кредитования небольшим предприятиям.
Для создания такого общества должно быть не менее 20 предприятий. Также туда могут входить различные ТОО, КХ и индивидуальные предприниматели.
- Плюсы такого кредитования в том, что кредитное общество создано самими крестьянами и они смогут получать мелкие суммы. Так как общее кредитование осуществляется на сумму от 8,5 млн тенге, и фермеры, которым требуется меньшая сумма, не могут получить кредиты, - отметил Эльдар ИСКУАТОВ.
К слову, эту идею поддержал замакима города Марс САТЫБАЛДИЕВ.
- Основная проблема в том, что фермеры плохо осведомлены о таких программах, поэтому не могут ими воспользоваться, - сказал замакима города. - Но если сосредоточить кредитное общество в городе, это позволит получать кредиты фермерам, находящимся в черте города, так как примыкать к отдаленным районам неудобно.
Между прочим, существует порядок прекращения субсидирования. Рабочий орган на основании мониторинга и соответствующего решения комиссии прекращает инвестиционное субсидирование, это происходит в случае бездействия объекта производства в течение одного календарного года с момента ввода его в эксплуатацию.
Как отметили на совещании, кроме сельского хозяйства, приоритетными направлениями являются расширение и техническое оснащение товарных ферм КРС, создание и расширение молочно-товарных ферм, откормочных площадок, предприятий в птицеводстве, хранению зерна и плодоовощной продукции, а также строительство индустриальных рыбоводных предприятий по разведению осетровых и лососевых видов рыб.
Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото автора
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!