В воскресенье, 15 июня, на реке Чаган в районе поселка Асан Зеленовского района из воды было извлечено тело пропавшей 58-летней Алмагуль КАРАСАЕВОЙ. Напомним, 1 июня Алмагуль КАРАСАЕВА вышла из дома вынести мусор и пропала. Как рассказал сын Алмагуль КАРАСАЕВОЙ Гали, она страдала болезнью Альцгеймера. В поисках женщины помогали студенты из университета, где КАРАСАЕВА раньше преподавала, однако выяснилось, что женщина утонула.