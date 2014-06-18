Иллюстративное фото с сайта auto.headline.kz Иллюстративное фото с сайта auto.headline.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области, 16 июня примерно в 22 часа в Заводской отдел полиции обратилась 30-летняя жительница города, работающая кондуктором в ТОО «Автопарк». Она рассказала о том, что 16.45 в салоне автобуса ее избил неизвестный мужчина. Сотрудниками Заводского отдела полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний уроженец города Алга. В ходе доследственной проверки было установлено, что задержанный ранее работал кондуктором в ТОО «Автопарк» и был знаком с водителем этого автобуса. Однако кондуктор не знала его и попросила оплатить за проезд, на что задержанный ответил отказом в грубой форме. После недолгой словесной перепалки подозреваемый стал наносить удары руками и ногами по кондуктору. Водитель маршрута №25 заступился за кондуктора, остановил автобус и высадил его на улице Маресьева. В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится расследование по статье 257 УК РК - «Хулиганство». В отношении задержанного принята мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащего поведения". К слову, в случае если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа до 500 МРП, либо лишение свободы до 2 лет. Напомним, избиение женщины в автобусе засняли и выложили в Интернет, о чем стало известно сегодня, 18 июня.  