KazINNOНа конкурс в сфере инфо-коммуникационных технологий было представлено 169 проектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на организаторов проекта. Напомним, конкурс инновационных проектов был организован по заказу АО «Национальное агентство по технологическому развитию» при поддержке министерства индустрии и новых технологий РК. С 11 по 13 июля в Алматы в международной академии бизнеса, которая выступила образовательным партнером конкурса, состоится финальный отбор проектов перед компетентным жюри. В конкурсе принимают участие проекты по следующим направлениям: • SaaS (программное обеспечение как услуга), • Cloud Infrastructure (облачные вычисления), • Data Storage (хранение данных), • Data Analysis (анализ данных), • Social Networking Solutions (сервисы в социальных сетях), • Games (разработка игр), • e-Commerce Solutions (решения в области электронной коммерции), • Everyday Services (повседневные сервисы), • Mobile Solutions& Applications (решения и приложения для мобильных устройств), • Recognition Services (технологии распознавания), • Semantic Web (организация данных для использования компьютерами) • и другие. Напомним, по итогам конкурсов победители получат возможность пройти стажировку в одном из ведущих акселераторов мира (Израиль, США, Норвегия). В ходе стажировки команды поработают над своими проектами с опытными менторами, наладят контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, а также получат возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. Более подробную информацию по программе и порядку приема заявок можно получить на сайте it.kazinno.kz или по телефону: 7 727 390 54 78 и 7 777 207 70 01. KazINNO - специальная площадка, задачей которой является выявление и поддержка казахстанских старт-ап команд, имеющих потенциал роста, помощь им при выходе на новые рынки и создании успешной компании.