фото для "МГ" предоставлено Жаныл АХМЕТОВОЙ

В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась женщина, которая разыскивает свою сестру их разлучили 55 лет назад.

- Я разыскиваю свою сестру МУГАЛБАЕВУ (возможно Ибраева), это девичья фамилия, в данный момент она ВАФИНА Елена. Раньше её звали Ырысты, по национальности казашка, 1952 года рождения, - рассказала Жаныл АХМЕТОВА. - Она приезжала к нам в село Косаба Сырымского района в 1986 году, на то время она проживала в Куйбышевском районе в селе Андреевка, и была не замужем. Погостила у нас несколько дней, потом уехала, и связь с ней прервалась полностью. В 1994 году написала последнее письмо, в котором говорила о том, что скучает по нам, что вышла замуж в 1987 году за ВАФИНА Рината, что в семье подрастают двое детей - дочь Айсулу 1988 г.р. и мальчик Руслан 1990 г.р.

По словам Жаныл АХМЕТОВОЙ, они с Леной - Ырысты родились в Оренбургской области в Курманаевском районе в селе Костино. Когда Жаныл было 5 лет, их семья переехала в Уральск ЗКО, а Лену (Ырысты) оставила у себя их бабушка. У них с Леной (Ырысты) один отец - папу звали Ибрай.

- Помогите, пожалуйста, разыскать сестренку. Мои дети тоже хотят общаться с тетей, - обращается Жаныл АХМЕТОВА к пользователям Сети.