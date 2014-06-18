Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП по ЗКО. По сообщению пресс-службы финансовой полиции по ЗКО, в 2013 году за выявление 18 преступлений 8 гражданам было выплачено поощрение на общую сумму 900 тысяч тенге. А за первый квартал нынешнего года поощрение от финполовцев получили уже два человека на сумму 259 тысяч тенге. - В департаменте функционирует действующий на всей территории республики телефон доверия органов финансовой полиции «144», по которому можно сообщать о любых проявлениях коррупции, - сообщили в полиции. - В случае отказа гражданина от единовременного денежного вознаграждения, поощрение может производиться в виде награждения грамотой или объявления благодарности. При этом каждому гражданину, сообщившему о факте коррупционного правонарушения или оказавшему содействие в борьбе с коррупцией, гарантируется конфиденциальность и защита государства. К слову, содействие в борьбе с коррупцией включает сообщение о совершении коррупционного правонарушения или преступления, предоставление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление, иное содействие, имевшее в последствии значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения или преступления. Если информация, представленная лицом, соответствует действительности и в отношении виновного лица, то поощрение будет установлено в соответствии с тяжестью коррупционного правонарушения или преступления. К примеру, по административным делам о коррупционных правонарушениях единовременное денежное поощрение составляет 30 МРП (55 560 тенге), по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП или 74 080 тенге, о преступлениях средней тяжести – 50 МРП (92 600 тенге), о тяжких преступлениях – 70 МРП (129 640 тенге) и об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (185 200 тенге).