Трагедия произошла около четырех часов дня 18 июня. Очевидцы рассказывают, что мужчина шел по улице и упал. trup1 - Мы сразу начали звонить в скорую помощь и  пытались ему помочь. Делали ему искусственное дыхание и массаж сердца, но ему это не помогло. С момента, как он упал, прошло минут 20, только потом приехала скорая помощь, - рассказывает очевидец происшествия Имам АББАСОВ. Примечательно, что машина скорой помощи страховой компании "Interteach" проехала мимо три раза, несмотря на то, что люди призывали их к помощи. - Бесчеловечно просто проехать мимо, - возмущается девушка, которая пыталась спасти мужчину. Умершим мужчиной оказался житель Уральска Александр НАБОКОВ 1965 года рождения. Предположительно Александр Сергеевич умер от ишемической болезни сердца. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА