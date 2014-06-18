В Уральске на площади Абая прошел бал выпускников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для этого частично был перекрыт участок проспекта Достык от улицы Досмухамедова до Сарайшык. На площади собралось более двух тысяч выпускников с директорами школ. Посмотреть на свое чадо пришли и родители, которые с трудом смогли пройти через ограждение. - Пройти невыносимо сложно, охрана у входа не пропускала даже выпускников. Чудом прошли, помяла платье, но даже это не омрачает праздник, - рассказала выпускница Акмарал. В этом году знак отличия "Алтын белгi" получили 112 выпускников. Аким области Нурлан НОГАЕВ торжественно наградил 68 отличников учебы. Не остались без внимания и ученики, которые набрали по 123 балла на ЕНТ, ими оказались выпускница аксайской школы Акмарал МЕНДИЕВА и выпускник Теректинской школы Нурлан АЗАМАТОВ. Аким ЗКО им подарил ноутбуки. Трогательный момент прощания со школой многих довел до слез. И все же многим этот вечер хотелось провести с размахом. Все подметили, что выпускной теперь все чаще напоминает свадьбу - лимузин, ди-джей, фотограф. По традиции под конец выпускного бала молодые люди выпустили в небо гроздья шаров. Официальная часть закончилась прощальным вальсом и салютом. После этого выпускники отправились в стены родных школ на фуршет. Счастливчиками оказались выпускники СОШ №7 - их школа в данный момент капитально ремонтируется, поэтому их бал пройдет в комплексе "Park Hotel". Фото автора и Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА    