Участниками опроса стали 1600 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана, передает ИА «Zakon.kz» Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос казахстанцев c целью выяснить их отношение к вступлению Казахстана в Евразийский экономический союз. Как показали результаты исследования, значительное большинство казахстанцев (84%) знают о самом факте вступления Казахстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Оставшиеся 16% не слышали об этом событии и вообще не интересуются подобными новостями. 68% респондентов поддерживают вступление Казахстана в ЕАЭС, так как считают, что союз имеет много положительных сторон для экономики и граждан республики. Не согласны с ними 5,5%, которые думают, что участие Казахстана в этом объединении не только чревато для экономики страны, но и может угрожать ее независимости. Другие респонденты к событию относятся нейтрально (13,5%), так как доверяют СМИ, которые в целом позитивно освещают перспективы участия Казахстана в ЕАЭС, или индифферентно – 13% опрошенных сказали, что им все равно. Среди плюсов вступления Казахстана в ЕАЭС респонденты отметили возможное улучшение качества товаров и снижение цен в условиях рыночной конкуренции (20%), расширение рынков сбыта для товаров местных производителей (13%) и появление больших возможностей вообще для граждан Казахстана (14%). 17% в принципе считают выгодной возможность экономической интеграции с Россией и Беларусью с дальнейшее увеличение стран-участниц ЕАЭС. 22% опрошенных пессимистично оценивают участие Казахстана в Союзе и не видят никаких плюсов в его работе. Так среди отрицательных сторон участники опроса отметили возможную зависимость Казахстана от других стран-участниц ЕАЭС и как следствие невыгодные для республики экономические условия (11%); ужесточение конкуренции для товаров казахстанских производителей (8%); снижение товарооборота с другими странами и, как следствие, повышение цен на их продукцию (11%). 7,5% считают, что ЕАЭС принесет пользу отдельным отраслям экономики Казахстана, но для простых граждан никаких улучшений не будет. Оценивая практическую пользу от ЕАЭС конкретно для участников опроса и их семей, четверть казахстанцев сказали, что появится более широкий ассортимент товаров по доступным ценам. 22% отметили, что у них появилась возможность трудоустроиться в России и Беларуси, еще 8% считают, что смогут реализовать свои бизнес-идеи в этих странах.