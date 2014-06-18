Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Избиение женщины в автобусе засняли и выложили в Интернет, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пользователя социальных сетей, который распространил видеозапись, инцидент произошел в 25-й маршрутке города Актобе. На кадрах видно, как молодой парень наносит удары взрослой женщине, предположительно, она является кондуктором маршрутки. Избиение женщины пытается остановить другой мужчина, который успокаивает хулигана. Агрессор, между тем, угрожает своей жертве и предлагает ей "выйти". Причины конфликта не известны. Отметим, автор видеозаписи снимал инцидент с избиением женщины скрытно. Он не стал вмешиваться и останавливать хулигана. 18+ Видео содержит ненормативную лексику!    